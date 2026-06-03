從馬蕭風波談藍白支持者 李忠憲：問題在習慣依附強權、逃避責任

學者李忠憲。（資料照）

馬英九基金會風波持續延燒，對此，學者李忠憲表示，看到有人評論蕭旭岑對馬英九的態度是「惡奴欺主」，這個評論相當有意思。這些人最大的問題，或許不是邪惡，而是缺乏核心價值。

李忠憲在臉書PO文表示，藍白陣營裡面不能說是沒有好人，但是只要看蕭旭岑跟馬英九之間最近的關係，可能就會有一點啟發，有人說只要支持藍白就要遠離，不管是同事或男女朋友的關係。為什麼政治信仰會決定人際關係？看到有人評論蕭旭岑對馬英九的態度是「惡奴欺主」，這個評論相當有意思。這些人最大的問題，或許不是邪惡，而是缺乏核心價值，當政治選擇反映出對自由、民主與公共責任的不同理解時，人際關係中的信任基礎也會受到考驗。

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李忠憲指出，每個人人生的故事都需要有反派，想想我人生的故事裡面最大的反派就是我爸跟馬英九，如果沒有他們，沒有辦法成就現在的我，一個是私事，一個是公事，馬英九等等背叛自己成長的地方，不喜歡自由民主，也不誠心誠意要接受專制的統治，利用中國併吞台灣的局勢，想要從中間得到好處的人，究竟都是一些什麼樣的人？不管是政治人物、學閥、企業界的大老闆，一直到求生存的小投機份子等等，道德上本質就有相當大的問題。

李忠憲續指，昨天看到陳建仁前副總統在建中的演講，他講到獨行俠有四項特質:「（1）強烈的獨立性，極度依賴自己的判斷，而不是盲目跟從主流意見或權威。寧願自己開闢一條新路，也不想走別人鋪好的康莊大道。（2）不懼怕挑戰傳統，對Maverick而言，「大家都這樣做」或「我們向來如此」是最無說服力的理由，他們樂於打破不合理的規矩。（3）高風險承受度，他們對未知和失敗的恐懼感通常比一般人低，為了實現願景，願意承擔極大的風險。（4）充滿熱情與遠見，他們通常不是為了叛逆而叛逆，而是內心有一個強烈的信念或遠見，驅使他們不顧一切去實現它。」

李忠憲分析，其實整個演講的重點，跟李忠憲前兩天寫的文章有異曲同工之妙，就是「成為你自己」！獨行俠不是單純的叛逆者。他是在未知中前進，在孤獨中成長，最後再把自己的力量帶回社會，回頭看人生，父親塑造了對權威的反思，馬英九則讓他理解公民責任的重要。當年以為自己是在反對某些人，後來才發現，真正反對的是一種人格：習慣依附強權、逃避責任、將利益置於價值之上的人格。

李忠憲直言，一個民主社會真正需要的，也從來不是聰明的投機者，而是那些即使孤獨、不被理解，仍然願意忠於良知、忠於自由、忠於自己的人。歷史不斷證明，推動社會前進的，從來不是依附權勢的人，而是那些敢於成為自己的人。

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