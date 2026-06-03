整理袁紅冰爆中共8項侵台劇本 張家哲：藍白正在用民主程序拆民主

張家哲整理袁紅冰當初的爆料，直言藍白已經超出一般在野黨監督的範圍，他們正在用民主程序拆民主（資料照）

中國流亡作家袁紅冰去年爆料中共滲透與併吞台灣的劇本，對此，創作者張家哲整理袁紅冰當初的爆料，直言藍白已經超出一般在野黨監督的範圍，他們正在用民主程序拆民主，用國會多數癱瘓國家，用改革口號包裝破壞，用監督名義完成中國最想看到的政治效果，袁紅冰的爆料之所以可怕，不是因為講得多聳動，而在於藍白用行動幫忙完美背書。

張家哲在臉書PO文表示，2023年，柯文哲與侯友宜先後拋出重啟服貿相關主張，把太陽花運動十年前擋下來的中國經濟滲透路線重新搬回檯面，年底藍白合又上演一場荒腔走板的權力分贓大戲，從馬英九見證六點共識，到君悅飯店公開翻臉「五漢廢言」，公然暴露在野權力算計的分贓吃相。

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張家哲補充，2024年1月大選前，馬英九甚至接受外媒專訪說，就兩岸關係而言「必須相信習近平」，那時候的藍白，一邊把台灣拖回服貿與九二共識的老路，一邊忙著爭奪反綠共主位置，一邊又把對中國的警戒心降到不可思議的程度，也就是在這種背景下，袁紅冰爆料中共要從立法院內部打開統戰突破口，當時很多人覺得誇張，可是從2024年看到現在，藍白在立法院做出來的每一步，都在幫這個爆料背書。

張家哲指出，藍白把中國戰術地圖忠實執行，袁紅冰前後兩波爆料，核心其實只有一句話：「中國不一定要先開戰，它可以先利用台灣內部政治力量，從立法院裡面癱瘓台灣。」先搶立法院制高點，再擴張國會權力，再製造憲政衝突，再卡住行政機關，再砍國防自主，再抽中央財源，再癱瘓憲法法庭，再把柯文哲案變成反政府動員，再讓離島往中國開門。

張家哲續指，這就是包裝成「政黨競爭」的一整套拆解台灣防線的打法，政治不是看包裝，政治看結果，結果就是中國想要立法院混亂，藍白做到了；中國想要行政權失能，藍白做到了；中國想要國防自主被打斷，藍白做到了；中國想要憲法法庭癱瘓，藍白做到了；中國想要中央財政被掏空，藍白做到了；中國想要統派更勇敢，藍白也做到了。為什麼中國想要的事情，藍白都剛好在做？為什麼中國的戰術地圖，會和藍白的立法院行動路線重疊成這個樣子？

張家哲直言，答案其實很清楚。藍白已經超出一般在野黨監督的範圍，他們正在用民主程序拆民主，用國會多數癱瘓國家，用改革口號包裝破壞，用監督名義完成中國最想看到的政治效果，袁紅冰的爆料之所以可怕，不是因為講得多聳動，而在於藍白用行動幫忙完美背書。

張家哲列出袁紅冰爆料：

預言第1條：佔領立法院制高點

2024年2月6日，袁紅冰爆料，中共國台辦在1月27日向習近平與王滬寧提交《佔領臺灣立法院制高點的統戰戰略要點》，要利用韓國瑜成為立法院長、傅崐萁成為國民黨團總召的局面，從台灣立法院內部打開突破口，並以「議會改革」名義推動調查權、總統質詢權等法案，製造立法權混亂，降低賴清德政府行政效率。

2024年5月28日

藍白強推所謂「國會改革」，內容包含總統國情報告、藐視國會、人事同意權、調查權與聽證權等，並完成三讀。袁紅冰爆料裡寫的是「議會改革、調查權、總統質詢權」，藍白端出來的是「國會改革、調查權、聽證權、總統國情報告」，連詞都幾乎對得上。

後來憲法法庭判決國會職權修法核心內容及多數條文違憲或立即失效，但藍白要的政治效果早已達成：立法院變成戰場，行政權被拖進泥沼，政府每天被迫救火。

第一條，交辦後4個月，達標。

第2條：由王滬寧協調立法院統戰

袁紅冰爆料，中共不承認台灣立法院的國家地位，所以對台灣立法院的統戰攻勢不由人大對接，而由全國政協主席王滬寧統一協調，透過國台辦、政協系統與台灣立法院裡的國民黨多數黨團建立政治、經濟、文化交流平台。

2024年4月27日

傅崐萁率16名國民黨立委訪中，見的正是王滬寧。王滬寧在北京會見傅崐萁一行，當面說「我們都是中國人，都屬於中華民族是一家人」，並主張兩岸常來常往、越走越近、越走越親。

袁紅冰說王滬寧負責協調，傅崐萁就真的帶藍委去見王滬寧；袁紅冰說中國要從立法院打開統戰突破口，傅崐萁就真的以國會最大黨總召身份去北京面聖，第二條，交辦後3個月，達標。

第3條：用查弊名義打擊國防自主

袁紅冰爆料，中共要用查弊案、反貪腐的名義追查潛艦國造，藉此破壞台灣國防自主與全民國防戰略，瓦解台灣「以武拒統」意志。重點不在中國要台灣表面上放棄國防，而是要台灣內部用看似合理的監督理由，把真正會讓台灣長出自主防衛能力的項目打掉。

2025年至2026年間

藍白先大砍中央總預算，後來又通過7800億版本的國防特別條例，刪除商購、委製，衝擊大量無人機、無人艇與不對稱戰力布局。

藍白嘴巴說支持國防，手上砍的卻是中國最怕台灣補起來的能力：無人機、無人艇、反無人機、國內委製、國防自主、戰術整合。

中國最怕台灣變成刺蝟，藍白就拔刺；中國最怕台灣建立無人機海，藍白就砍無人機；中國最怕台灣國防自主變成產業鏈，藍白就砍委製與商購。這一刀，精準的像替中國做台灣國防截肢手術。

第三條，交辦後2年，達標。

第4條：發動比五月更大的立法院攻擊

袁紅冰爆料，王滬寧在2024年11月中下旬對國台辦與中央台辦下達指示，要求在台灣立法院發動比5月28日國會（擴權）改革法案更大的攻勢，挽回柯文哲事件造成的失敗影響，並顯示中共政治力量已可影響台灣立法機構。

2024年12月20日

藍白強推《選罷法》、《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》三法。《選罷法》提高罷免門檻，要求罷免連署附身分證影本；《憲訴法》提高違憲裁判門檻，讓憲法法庭更難發揮制衡功能；《財劃法》增加地方稅收、減少中央稅收，讓中央責任不變、財源被抽。

5月是擴權搶刀，12月是砍到見骨。

袁紅冰說要比5月進行更大的對台攻勢，藍白交出的成績單就是三法連砍。這一條，不到一個月，達標。

第5條：製造憲政危機

2024年12月26日，袁紅冰指出，中國透過《憲法訴訟法》等三法強行通過，實際上造成台灣重大憲政危機。藍白用立法院多數改變憲政機關的運作條件，讓原本應該制衡國會多數的憲法法庭，反而被國會多數掐住喉嚨。

2024年12月24日

立法院進行司法院大法官人事同意權投票，7位大法官被提名人全數遭封殺。藍白的流程很清楚：先修《憲訴法》，把違憲審查門檻墊高；再封殺大法官人選，讓憲法法庭人數不足、運作困難。

最後讓藍白自己推的爭議法案更難被憲法審查。憲法法庭是民主國家處理憲政衝突的最後保險絲，藍白把保險絲拔掉，國會多數就更容易變成暴衝機器。

這一條，達標。

第6條：柯文哲案被轉化成反政府動員

袁紅冰爆料，王滬寧明確指示：『柯文哲受到司法追訴並被逮捕，是統戰工作的一個重大損失。顯示中共中央對台辦「保護統戰力量」的能力還要加強。』

2024年12月26日起

柯文哲因京華城案、政治獻金案等遭起訴後，民眾黨立刻把案件包裝成政治起訴、政治追殺、司法迫害。貪污、圖利、政治獻金、公益侵占、背信等問題，本來都該回到證據、法院、程序，但藍白政治機器硬是把柯文哲從被告煉成圖騰，把司法案件煉成街頭動員，把法院攻防煉成反賴、反政府、反司法的政治燃料。

袁紅冰爆料柯文哲事件是統戰重大損失，藍白做的事，就是把這個損失轉化成反政府動能，聽令「保護統戰力量」。

這一條，藍白再次達標。

第7條：不必再考慮2028

袁紅冰爆料，王滬寧同時指示，要向台灣內部支持統一力量，以及國民黨、民眾黨傳達：「不需要再考慮2028台灣選舉，因為中共不會允許再舉行一次有利於民進黨、有利於所謂台獨勢力的大選。」

2024年12月20日至今

藍白提高罷免門檻、墊高違憲審查門檻、抽走中央財源、大刪大凍總預算，讓台灣出現一個危險局面：總統還在，但行政權被綁；人民還能投票，但罷免變難；法律還能通過，但憲法法庭被癱瘓；政府還有責任，但預算被砍、財源被抽；國家還有軍隊，但國防自主被打斷。選票還在，國家治理卻被拆得七零八落。中國不一定要立刻取消台灣選舉，只要讓選出來的政府無法運作，讓人民對民主感到無力，就已經達成戰略目的。

這一條，正在達標的路上。

第8條：讓統派更勇敢

袁紅冰爆料，王滬寧第指示，要告訴台灣島內所謂愛國統一力量，中國大陸是後盾，反獨促統要更勇敢、更有信心、更有戰鬥力。

重點是「更勇敢」，也就是中國希望台灣內部親中力量更直接、更大膽、更有攻擊性地推進有利中國的政治議程。

2026年5月

《離島建設條例部分條文修正草案》在立法院逕付二讀，爭議內容涉及開放陸資投資醫療、放寬大陸地區自然人購置不動產、離島電網與中國併聯。

土地、醫療、電力，全部都是國安命脈，尤其離島是台灣面對中國的第一線。讓離島電網與中國併聯，就是把能源命脈往中國接；讓中資進醫療，就是把民生系統往中國開；放寬中國人取得離島不動產，就是讓最前線的土地安全被打洞。

王滬寧說要讓統派更勇敢，藍白就勇敢到敢把離島土地、醫療、電力往中國方向推。

這一條，不只達標，隨時可以超標。

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