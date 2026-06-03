蔣萬安被酸有「殷瑋答」 周軒：iPad是無辜的......

台北市長蔣萬安。（資料照）

台北市長蔣萬安被爆，備詢都仰賴研考會主委殷瑋即時提供講稿，若殷瑋來不及生出答案，就會看到蔣萬安當機，網友狠酸蔣萬安也有「殷瑋答」（英偉達）。對此，政治工作者周軒表示，「重點是，為什麼是你殷瑋即時決定蔣萬安要怎麼回答議員的問題啊？那為什麼蔣萬安又如此相信殷瑋給的資料照單全收啊？」

周軒在臉書PO文表示，「自從吳沛憶爆料蔣萬安備詢時都要看iPad ，iPad上面會顯示，由坐在後方的研考會主委殷瑋即時打字給他談參之後，蔣萬安跟殷瑋兩人不約而同都把焦點放在iPad，蔣萬安說備詢看iPad上面的資料有什麼問題嗎？殷瑋說你們林楚茵跟徐國勇也看iPad啊。」

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周軒指出，這就是雙方合演的「轉移焦點之術」，重點從來就不是iPad，「重點是，為什麼是你殷瑋即時決定蔣萬安要怎麼回答議員的問題啊？那為什麼蔣萬安又如此相信殷瑋給的資料照單全收啊？幕僚給首長意見很正常，但這個幕僚是『幕僚們』，今天怎麼不是副市長林奕華、張溫德給萬安公子講稿，偏偏是殷瑋？而且萬安看來還全然的信任不假思索的照單全收？」

周軒直言，「其實蔣萬安跟殷瑋也不用否認雙方的好關係，畢竟我們只是要知道蔣萬安的市政大腦到底裝在哪裏，現在看起來是裝在研考會主委殷瑋身上，這樣也就夠了，結論iPad是無辜的，萬安是殷瑋的。」

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