為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蔣萬安被酸有「殷瑋答」 周軒：iPad是無辜的......

    2026/06/03 09:00 即時新聞／綜合報導
    台北市長蔣萬安。（資料照）

    台北市長蔣萬安。（資料照）

    台北市長蔣萬安被爆，備詢都仰賴研考會主委殷瑋即時提供講稿，若殷瑋來不及生出答案，就會看到蔣萬安當機，網友狠酸蔣萬安也有「殷瑋答」（英偉達）。對此，政治工作者周軒表示，「重點是，為什麼是你殷瑋即時決定蔣萬安要怎麼回答議員的問題啊？那為什麼蔣萬安又如此相信殷瑋給的資料照單全收啊？」

    周軒在臉書PO文表示，「自從吳沛憶爆料蔣萬安備詢時都要看iPad ，iPad上面會顯示，由坐在後方的研考會主委殷瑋即時打字給他談參之後，蔣萬安跟殷瑋兩人不約而同都把焦點放在iPad，蔣萬安說備詢看iPad上面的資料有什麼問題嗎？殷瑋說你們林楚茵跟徐國勇也看iPad啊。」

    周軒指出，這就是雙方合演的「轉移焦點之術」，重點從來就不是iPad，「重點是，為什麼是你殷瑋即時決定蔣萬安要怎麼回答議員的問題啊？那為什麼蔣萬安又如此相信殷瑋給的資料照單全收啊？幕僚給首長意見很正常，但這個幕僚是『幕僚們』，今天怎麼不是副市長林奕華、張溫德給萬安公子講稿，偏偏是殷瑋？而且萬安看來還全然的信任不假思索的照單全收？」

    周軒直言，「其實蔣萬安跟殷瑋也不用否認雙方的好關係，畢竟我們只是要知道蔣萬安的市政大腦到底裝在哪裏，現在看起來是裝在研考會主委殷瑋身上，這樣也就夠了，結論iPad是無辜的，萬安是殷瑋的。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播