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    首頁 > 政治

    週刊再爆3事證！律師質疑蕭旭岑：別拿偵查不公開當遮羞布

    2026/06/03 09:41 即時新聞／綜合報導
    律師黃帝穎指出，國民黨副主席蕭旭岑（見圖）竟以「偵查不公開」回應週刊質疑，簡直把偵查不公開當成無力解釋的遮羞布。（資料照）

    律師黃帝穎指出，國民黨副主席蕭旭岑（見圖）竟以「偵查不公開」回應週刊質疑，簡直把偵查不公開當成無力解釋的遮羞布。（資料照）

    馬英九基金會風波持續延燒，律師黃帝穎指出，鏡週刊近日揭露3大事實「打臉」國民黨副主席蕭旭岑此前的辯白，不但不合理且不合法，且蕭舉證至少要拿出公文、便簽或對話截圖；黃帝穎也表示，蕭竟以「偵查不公開」回應週刊質疑，簡直把偵查不公開當成無力解釋的「遮羞布」。

    黃帝穎在臉書發布貼文稱，首先，馬英九基金會匿名捐款早有前例。蕭旭岑、王光慈聲稱不少捐款人不願曝光，所以改以贈與給馬個人，但鏡週刊掌握，馬英九基金會歷年捐款的帳冊記載，卻狠狠打臉蕭、王2人的說法。帳冊內容顯示，基金會長期接受匿名捐款，帳冊中不乏以「無名氏」或「善心人士」列帳的紀錄，即使捐款人要求匿名，仍可透過既有會計程序入帳並接受稽核。

    其二，匿名捐款人均非台商。蕭、王2人曾對外宣稱，馬卸任禮遇將於2024年5月結束，台商盼捐給馬個人，但鏡週刊掌握，基金會為避免冤枉2人，仔細清查過濾每筆帳目發現，2023年至24年間，確實有2筆匿名捐款達百萬元，和蕭、王所稱的330萬元較相符，但基金會回頭追查，匿名捐款一筆是馬的小學同學及一個關心婦權的國際社團；另一筆相對大的金額是在馬習二會後捐款，也是一名曾任高階警官的企業人士，但捐款人都不具台商背景。

    其三，蕭旭岑竟拿手札當證據。馬基金會3人調查小組採信蕭、王說詞，認為無款項流入他們私人帳，但鏡週刊掌握，關鍵在於蕭提供親筆紀錄的手札，內容記載基金會各重要事項，包括每次開董事會的重點紀錄，以及和馬會面的時間、談話摘要等。調查小組檢視蕭旭岑的手札紀錄，都有蕭、王過去曾當面向馬報告此事，並獲馬裁示可以用、但要用於公務的紀錄。

    黃帝穎指出，蕭旭岑拿台商百萬元照片被揭露後，鏡週刊的報導「打臉」蕭辯稱「台商不敢捐基金會」、「有請示馬英九」等辯詞，不但不合理且不合法；黃帝穎也強調，蕭的手札隨時可增減，若要辯稱曾請示馬，蕭舉證至少要拿出公文、便簽或對話截圖。

    黃帝穎進一步質疑蕭旭岑把「偵查不公開」當遮羞布。他表示，由於檢調還沒傳喚被告，目前被告當然有權完整釋疑、自清，但蕭竟以「偵查不公開」來回應鏡週刊的質疑。黃帝穎因此砲轟蕭，「簡直把偵查不公開當成無力解釋的遮羞布。」

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