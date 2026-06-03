中市東南區目前已有8人表態角逐 應選4人成參選爆炸區

台中市東南區選區，目前至少有八人參選，是參選爆炸區。（記者蘇金鳳攝）

台中市東南區市議員選舉本屆應選5席，年底改選降為應選4席，但神奇的是，參選的人並未因此減少，目前參選人數除了藍綠共5席，還有無黨籍如剛退出民眾黨的美女楊寶楨、剛退出國民黨林英成，另有仍是國民黨籍的周啟揚，目前已有8人參選，但若市選委會正式開放登記，參選人可能會再增加，已是參選爆炸區。

目前東南區藍綠參選人共有5位，其中民進黨提名3位參選人，分別是現任的鄭功進、陳雅惠及新人何翊綾，國民黨則是提名現任市議員李中及林霈涵。

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另外還有3人非政黨提名且堅持參選者，最受矚目就是已退出民眾黨的前發言人楊寶楨，雖然無政黨奧援，但楊寶楨長得好看且善打空戰，現正努力打陸戰，對現任市議員而言，都不敢小覷。

另2位政治素人，一位還具有國民黨籍且堅決參選的周啟揚及一位已在6月1日退黨的林英成。

目前枱面上至少就有8位，在台中市選委會正式開放登記後，人數一定更多，而此區20多年每屆候選人都超過10人，屬於參選爆炸區，對參選人而言，也是艱困選區。#

中市東南區目前藍綠提名就有5位，還加上楊寶楨3位新人就有8人參選市議員，是參選爆炸區。（翻攝楊寶楨臉書）

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