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    首頁 > 政治

    「老國民黨」對「紅統新星」的最後反撲 林俊憲：走到今日是自己造成

    2026/06/03 07:30 即時新聞／綜合報導
    林俊憲分析馬英九基金會內鬥，指出未來如果少了馬英九，那些「心中還有中華民國的老國民黨」，就真的毫無話語權了；不過林也坦言，對於當今台灣來說，有沒有馬英九已經不重要了。（資料照）

    林俊憲分析馬英九基金會內鬥，指出未來如果少了馬英九，那些「心中還有中華民國的老國民黨」，就真的毫無話語權了；不過林也坦言，對於當今台灣來說，有沒有馬英九已經不重要了。（資料照）

    馬英九基金會上週針對前執行長蕭旭岑、王光慈兩人涉侵佔一事提告，基金會兩派內鬥仍持續發展。民進黨立委林俊憲2日表示，未來如果少了馬英九，那些「心中還有中華民國的老國民黨」，就真的毫無話語權了；不過，林也坦言，對於當今台灣來說，有沒有馬英九已經不重要了。

    林俊憲提到，週刊爆料指稱馬英九基金會清查帳目時確認過去的幾筆匿名捐款，卻沒有一筆跟蕭旭岑收受的100多萬對得上，這等於證明，基金會本就有匿名捐款的管道，而蕭旭岑所謂「因怕查水錶」而不願入帳的說法不攻自破。

    林俊憲表示，目前站在馬英九那邊的人都是「親中到整組壞掉之前的老國民黨」，而各種有意無意幫蕭旭岑說話的是近年來國民黨內崛起的「紅統新星」。林俊憲說：「其實說來有點悲哀，我認為，馬英九基金會這事情在現在爆開，不是偶然，而是『最後機會』了。」

    林俊憲分析，馬英九特別之處在於他是當今國民黨唯一還能連結新舊世代的大佬，既能號召那些老國民黨，又因為他卸任後全面親中、重用蕭旭岑，跟如今全面掌控國民黨的「紅統新星」有一定連結。如果少了馬英九，那些「心中還有中華民國的老國民黨」，就真的毫無話語權、成為歷史名詞了。林認為，把事情爆開是他們最後的反撲機會，即使要犧牲馬英九一生最在乎的面子也無可奈何。

    林俊憲提到，早在20多年前連戰第一次踏入中國開始，就已經註定國民黨會走到現在的局面。明明他們應該最熟悉共產黨的招數，利誘、招安、滲透、接管，現在對國民黨的佈局就在最後一步，也就是「接管」。

    林俊憲坦言：看著那些老對手如今被『紅統新星』們壓著打，掙扎著最後反撲，確實有些唏噓，但還是得實話實說，這是你們自己造成的後果，有沒有馬英九，對當今的台灣而言，已經不重要了。」

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