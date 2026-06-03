馬文君對「潛艦國造後續艦」預算有疑慮 台船5大監督機制曝光

潛艦海鯤號的海測已進入收尾階段。（資料照）

潛艦海鯤號6月1日完成第15次出海測試暨第9次潛航測試，已進入收尾階段，但因國民黨立委馬文君針對今年度海軍司令部編列「潛艦國造－第3階段後續艦籌建」119億5000萬元預算，提案全數凍結，爭議持續發酵。

對此，軍事迷細究台船5月20日發出的千字聲明文發現，台船很清楚說明「潛艦預算的支用，有海軍監造單位、會計師、審計單位層層把關，立法委員、監察委員在保密的條件下，亦可隨時監督」，也就是有多達5大監督機制，包括馬文君在內。

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所以，台船信心喊話強調「公司有了首艦的經驗後，從採購、運輸、施工到管理等各層面，未來的施工建造效率將可提高」；國防部長顧立雄更希望海鯤號通過海測後，就能動支國造潛艦後續艦的預算。

台船憂心，若國造潛艦後續艦計畫及預算不穩定，可能使配合廠商、外國紅區裝備供應商、國內已培養的稀有優秀人才，失去信心而不願再投入；若要重啟，時間與成本恐將達數倍之多。

不過，馬文君認為，潛艦是高風險、高技術、高成本的裝備，更要尊重工程的規律，她凍結後續艦預算的原因很簡單，「就是連去年的預算都還沒執行」，尤其海鯤號尚未通過海測，最怕將原型艦的錯誤，複製到後續艦，所以她希望專案報告後，必須立法院同意，才可以動支預算。

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