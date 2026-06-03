為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高雄5月人口牽動議員席次 三民可望變8席、前鎮小港恐少1席

    2026/06/03 00:13 記者王榮祥／高雄報導
    高雄三民區五月人口數（不含原住民）比前鎮小港多3千多人，年底議員席次可望多一席，圖為位在三民區的高雄車站雲朵天棚。（記者王榮祥攝）

    高雄三民區五月人口數（不含原住民）比前鎮小港多3千多人，年底議員席次可望多一席，圖為位在三民區的高雄車站雲朵天棚。（記者王榮祥攝）

    高雄5月人口數出爐，三民區以32萬5807人（不含原住民），勝過前鎮與小港32萬2566人，年底議員選舉席次可望由7席變8席，前鎮小港則可能由8席減為7席。

    高市議員選舉有11個一般選區、4個原住民選區，總數65席（含4席原住民），上屆一般選區61席議員中，以四選區（左營楠梓）9席最多，九選區（鳳山）與十選區（前鎮小港）各8席居次，一選區（旗山等九區）與二選區（路竹等五區）各3席最少。

    因產業轉型、區域發展、房價等因素，各選區人口持續變動，去年底即有地方人士根據人口變化趨勢，估算出今年底議員席次將有變動，預告前鎮小港可能減少一席、三民可能增加一席；選區議員席次依規定以投票前半年人口數為基準，今年11月下旬投票，5月底人口數成關鍵。

    高市民政局5月人口統計出爐，三民人口數32萬8090，雖比前鎮小港兩區總和的32萬8894人還少800餘人，但扣除原住民（原住民劃歸各原住民選區）後，三民區反以32萬5807人（不含原住民），比前鎮小港的32萬2566多出3千多人。

    地方人士引述地方制度法、地方立法機關組織準則等規定，三民區今年底議員選舉席次，幾乎篤定由7席增為8席，前鎮小港則會由8席減為7席，驗證去年地方傳聞，也牽動地方選情。

    高雄市政府則強調，相關資料將提報中央選委會，各選區議員席次變動與否，須以中央選委會8月份公告為準。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播