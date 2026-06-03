高雄5月人口牽動議員席次 三民可望變8席、前鎮小港恐少1席

高雄三民區五月人口數（不含原住民）比前鎮小港多3千多人，年底議員席次可望多一席，圖為位在三民區的高雄車站雲朵天棚。（記者王榮祥攝）

高雄5月人口數出爐，三民區以32萬5807人（不含原住民），勝過前鎮與小港32萬2566人，年底議員選舉席次可望由7席變8席，前鎮小港則可能由8席減為7席。

高市議員選舉有11個一般選區、4個原住民選區，總數65席（含4席原住民），上屆一般選區61席議員中，以四選區（左營楠梓）9席最多，九選區（鳳山）與十選區（前鎮小港）各8席居次，一選區（旗山等九區）與二選區（路竹等五區）各3席最少。

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因產業轉型、區域發展、房價等因素，各選區人口持續變動，去年底即有地方人士根據人口變化趨勢，估算出今年底議員席次將有變動，預告前鎮小港可能減少一席、三民可能增加一席；選區議員席次依規定以投票前半年人口數為基準，今年11月下旬投票，5月底人口數成關鍵。

高市民政局5月人口統計出爐，三民人口數32萬8090，雖比前鎮小港兩區總和的32萬8894人還少800餘人，但扣除原住民（原住民劃歸各原住民選區）後，三民區反以32萬5807人（不含原住民），比前鎮小港的32萬2566多出3千多人。

地方人士引述地方制度法、地方立法機關組織準則等規定，三民區今年底議員選舉席次，幾乎篤定由7席增為8席，前鎮小港則會由8席減為7席，驗證去年地方傳聞，也牽動地方選情。

高雄市政府則強調，相關資料將提報中央選委會，各選區議員席次變動與否，須以中央選委會8月份公告為準。

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