宗教政策宣導列車首站到金門 內政部：與中國交流勿落入統戰陷阱

內政部宗教政策宣導列車首站前進金門，部長劉世芳說，目前有20多人到了中國莫名其妙留在那裡，至今還沒辦法回來。（記者吳正庭攝）

內政部宗教政策宣導列車首站今天前進金門，內政部提醒，民眾若前往中國宗教交流，小心落入統戰陷阱。部長劉世芳說，目前有20多人到了中國還沒辦法回來。

內政部長劉世芳率宗教及禮制司司長林振祿、副司長羅素娟到金門宣講，縣長陳福海率業管團隊出席。劉世芳說，國人若到對岸中國參與宗教活動，或因自身有宗教信仰，到了中國有時莫名其妙留在那裡沒辦法回來，最長的時間，有人2至3年還沒辦法回來；劉世芳說，根據掌握的名單，差不多有20多人左右，裡面不只單一宗教，包括基督教也有，但究竟是什麼事情不知道。

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她說，中國大陸的法律制度和台灣畢竟不同，在台灣若遇到法律問題，可以請教律師、民意代表，但在中國的消息沒那麼明確，政府能幫忙的地方很少；也因此從年初開始，若是與中國友廟、友宮有交流活動，政府都會鼓勵民眾先把要去的地址和去多久的訊息留在台灣，以後萬一要找人也比較方便。

羅素娟說，金門今年就有2000多人去福建省東山島關帝廟進香，金門因為和中國廈門很近，有比較緊密的交流也是很理所當然，很正常；但仍要提醒民眾交流要注意的事情。

羅素娟說，台灣或金門在地的宗教團體，講到交流都是很單純的，就是去交朋友、互相理解，但中國大陸不一定有這種想法，中國把宗教視為一種工具，就像所謂的「宗教中國化」，中國就是要把宗教改造成中國想要的樣子。

羅素娟說，常可看見中國利用「來祖廟參香」、「我們是同宗同源」，其實就是希望認同「中華民族促進祖國統一」，這就會落入所謂統戰的陷阱。希望大家在進行宗教教交流前，千萬不要去踩地雷。

內政部這場宣講包括「宗教土地及建物合法化輔導措施」、「宗教團體財務申報」及「兩岸宗教交流相關規範」等議題，130多間宮廟、協會、社團約200人與會。

內政部長劉世芳說，民眾若要去中國宗教交流，可先把要去的地址、去多久的訊息留在台灣。（記者吳正庭攝）

內政部宗教政策宣導列車首站前進金門，金門民眾參與踴躍，人數「爆棚」。（記者吳正庭攝）

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