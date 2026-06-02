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    首頁 > 政治

    國民黨議員發錯誤AI圖悼殉職飛官挨轟 2個月前家裡才搜出毒品！

    2026/06/02 23:17 即時新聞／綜合報導
    國民黨花蓮縣議員吳建志。（資料照）

    國民黨花蓮縣議員吳建志。（資料照）

    空軍岡山基地一架T-34型教練機今天（2日）上午失事，造成2位飛官殉職，事後國民黨花蓮縣議員吳建志貼出AI圖悼念，但圖文錯誤百出，遭網友群起撻伐。吳建志近期爭議頗多，2個月前其住家還被搜出俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯。

    時間拉回到2個月前，吳建志位於花蓮吉安鄉的住處，4月1日遭警方突襲搜索，在住宅3樓搜出安非他命、數十公克依托咪酯粉末、煙彈等違禁品。事後被逮捕的是吳建志的二哥，吳建志對外宣稱自己毫不知情，他的二哥已經是成年人，其違法行為屬於個人責任，必須自行承擔一切法律後果。

    他也對外表態，說自己對家人誤入歧途深感遺憾，支持依法從嚴究辦，並表示希望政府加重對新興毒品的刑責。

    而今2個月過去又鬧爭議，服役於空軍岡山基地盧季佑中校及過俊男中校今上午因墜機殉職，吳建志在Threads上以「深切哀悼 空軍英魂長存」為題發文哀悼，但配圖卻使用AI生成的圖片，網友馬上抓包畫面中2名殉職飛官照片及出事的T-34型教練機都是錯誤的，砲轟對殉職飛官及家屬不尊重。

    吳建志則馬上下架圖文並道歉，坦言因查證不足，導致圖片跟實際狀況不符，造成困擾，未來對於涉及國軍重大事故跟公共事件的發文，會更加的謹慎查證，避免類似的情況再發生。「再次向兩位飛官的家屬、空軍弟兄跟所有關心此事的朋友致歉；願兩位飛官一路好走，英靈安息」。

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