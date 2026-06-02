昔抱6個月大女娃今領議長獎 康裕成曬對比照歪樓：我好像沒變老欸！

三民國中畢業生許茿瑗獲頒議長獎，康裕成親自頒獎、感觸良多，還另外畫了重點笑說自己好像沒變老。（記者王榮祥翻攝）

高市議長康裕成今在臉書PO出兩張照片指出，10多年前抱在懷裡的小北鼻轉眼國中畢業，今天來領「議長獎」!她開心分享跟女孩的緣分同時也偷偷畫個重點「我好像都沒有變老欸」，有網友形容康裕成是「政界孫淑媚」。

康裕成表示，10多年前，當時抱在懷裡、雙頰圓滾滾的小北鼻，竟然一轉眼就國中畢業了！更讓人驕傲的是這女孩超級優秀，今年畢業拿到的正是「議長獎」！

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康裕成介紹這位優秀的學生，是三民國中畢業生許茿瑗，她抱著許茿瑗時、許茿瑗才6個月大，當時是去餐廳參加活動，阿嬤帶著許茿瑗來，由於自己跟阿嬤很熟，因此就想抱抱女孩，一伸手出去，女孩就讓她抱了。

她指出，從當年的嬰兒、到今天亭亭玉立的模樣，這種看著死忠支持者下一代一起成長的感覺，真的是最溫暖、最有成就感的時刻；不過容許她偷偷劃一個大重點，「我好像都沒有變老欸」？

網友留言「多年前就先美起來放」、「議長的氣質年輕還是沒有變」、「信靠主可以凍齡啦！阿們」、「議長不只凍齡，是逆齡」，還有網友稱康裕成是「政界孫淑媚 」。

康裕成十多年前抱著當時才六個月大的女娃許茿瑗。（記者王榮祥翻攝）

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