綠手指免驚！農業部將函釋 「這3用途」免種苗業登記證

農業部將函釋各縣市政府，販售供教育用、觀賞用、食用的植物，都不需要種苗業登記證。（資料照）

販售種苗若無種苗業登記證，恐被縣市政府開出最高30萬元罰單，讓許多園藝愛好者（綠手指）熱議與擔憂，農業部內部會議已拍板，除將修法放寬少量交易免登外，也將在最快時間透過函釋規定，若種苗或其最終產品是直接供食用、觀賞、教育材料等，也都不用登記。

自我國「種苗法」於1988年施行以來，當時就規定不論是自然人或法人販售種苗，都要有種苗業登記證，該證件必須向地方縣市政府申請，若無證販售，也同樣由地方政府開罰；該法雖施行已久，但長期存在灰色地帶，縣市政府也未執法，直到近期傳出有某園藝業者，頻頻向各縣市政府檢舉其他在網路販售種苗者沒有登記證，台中與桃園市農業局近期加強宣導，引起國內百萬名綠手指的恐慌和擔憂；台北市民向北市府申請種苗業登記，但北市府窗口則稱僅接受法人申請，引發各地方政府農政單位對申請資格規定不一等亂象。

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為盡速解決相關問題，農業部召開會議，包含討論「種苗法」多年未修，雖然當時立法是為保護國內種苗生產環境、維護交易秩序、確保種苗品質，避免品種因不當繁殖導致變異或受病蟲害等蒙受重大經濟損失，依「種苗法」嚴格解釋，所有販售具可繁殖部位的植物體（如大蒜、甘藷、馬鈴薯等）都要種苗登記，但隨時代變遷，種苗也會用在食農教育等，會中決議將用最快時間透過函釋，若種苗或其最終產品是直接供食用、觀賞、教育材料等都不需要登記證。

另為解決綠手指或植栽玩家培育種苗目前遇到的困境，農業部在會中也達成共識，現在確實有部分綠手指會將自家少量栽培鹿角蕨、多肉植物、趣味盆栽等和同好交易，這部分將透過後續修法放寬規定，並且會以「取得保護產業及市場交易平衡」為方向。

至於各地方政府對申請登記證的資格認定不一問題，農業部在會議中也決議將透過函釋，通知地方政府不論自然人或法人都可申請種苗業登記，以求法規與執行面的一致。

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