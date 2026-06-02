高市議會三讀通過115年度總預算第一次追加（減）案 追加14億元

高雄市議會今三讀通過115年度總預算第一次追加（減）案。（記者王榮祥翻攝）

高市議會今三讀通過高雄市政府115年度總預算第一次追加（減）預算案，追加14億2326萬8千元，歲出總額增為1992億4677萬元。

議會說明，這次追加（減）預算聚焦市民福祉與教育照顧，其中教育局追加11億925萬元，作為本市國中小學生免費營養午餐經費，社會局追加1億6495萬2千元，擴大敬老卡服務範圍。

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議長康裕成表示，市府團隊應重視議員於審議期間提出的質詢與建議，持續完善相關配套措施，確保免費營養午餐品質、推動廚餘減量，並持續研議擴大敬老卡使用範圍，讓各項政策與服務更貼近市民需求。

此外，青年局本次追加630萬元預算，新增補助青年學子參與國際研修及國際培訓計畫，其適法性於審議過程中引發議論，經議員討論後，同意該追加預算並通過財經委員會附帶決議。

除順利完成總預算追加減案，議會也完成市府各局處及所屬機關共18項組織規程備查，及三讀通過「高雄市政府財政局動產質借所組織自治條例部分條文暨編制表修正案」，以「總員額不變」為原則，透過調整職務列等及提高薦任職缺比例，優化公務職場環境。

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