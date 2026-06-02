T-34教練機墜毀 漢翔工會痛心揭「服役40年隱憂」：別再延壽了

空軍T-34初級教練機今早墜毀，兩位資深飛官不幸身亡。（圖：軍事粉專IDF經國號提供）

空軍岡山基地一架機號3414的T-34初級教練機，於今（2）日上午8時8分許發生失事墜毀意外，中校盧季佑與中校過俊男不幸殉職，對此，漢翔企業工會理事長于正道指出，空軍現役T-34C初級教練機服役超過40年，機體老化、維修成本攀升及零附件取得日益困難等問題，呼籲政府應儘速啟動下一代初級教練機建案規劃，以保障飛行員安全及訓練品質。

于正道表示，T-34C教練機自1980年代服役至今，肩負我國空軍飛行員基礎訓練重任。然而歷經數十年使用後，機體結構疲勞、妥善率維持及維修能量等問題逐漸浮現。隨著全球供應鏈變化及原廠支援能力下降，持續延壽不僅成本高昂，也增加飛安風險。

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因此，呼籲政府儘速啟動下一代初級教練機建案規劃，並以國機國造為優先政策方向，讓國防預算成為推動國家產業發展的重要力量。他提出四大政策訴求：一、立即啟動T-34C後續初教機成案規劃，確保飛行訓練體系無縫接軌。二、優先採取國機國造模式，提升國防自主與關鍵技術掌握能力。三、將國防預算留在台灣，創造本土就業與供應鏈發展機會。四、結合產官學研資源，打造完整航太產業生態系，提升國際競爭力。

同時，藉由國機國造政策，將國防預算有效投入國內產業，創造就業機會與經濟效益，形成國防與產業發展雙贏局面。

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