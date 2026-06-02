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    首頁 > 政治

    柯志恩喊「得鳳山者得高雄」! 賴瑞隆：38區都重要

    2026/06/02 20:27 記者王榮祥／高雄報導
    賴瑞隆偕同慈善總會社工，協助弱勢家戶清理環境並捐贈10萬元版稅，他強調高雄38區都是重要對象。（記者王榮祥攝）

    賴瑞隆偕同慈善總會社工，協助弱勢家戶清理環境並捐贈10萬元版稅，他強調高雄38區都是重要對象。（記者王榮祥攝）

    國民黨高雄市長參選人柯志恩在鳳山區介紹會上喊話「得鳳山者得高雄」!對此，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天指出，高雄38區都是爭取支持的重要對象。

    鳳山區約有34.8萬餘人口（不含原住民）、全高雄最多人，柯志恩日前在鳳山介紹會上指出「得鳳山者得高雄」，呼籲支持者幫忙拉票，衝刺鳳山得票率。

    賴瑞隆今對此表示，鳳山區是高雄市人口最多的行政區域，一定是兵家必爭之地，但作為市長候選人，「高雄38區」都是要爭取支持的重要對象，爭取38區市民的支持、才能真正得到高雄人的支持。

    他強調，市長的責任是要為整座城市擘劃藍圖，並兼顧產業發展、交通建設、社會福利與區域均衡，讓每個行政區適性發展、彼此串聯，共同帶動高雄發展，並讓所有市民共享城市進步的成果。

    賴瑞隆說，選戰倒數179天，他會持續深入高雄38區，用謙卑的態度爭取市民支持，為打造更進步、更宜居、更有國際競爭力的高雄全力以赴。

    柯志恩日前在介紹會上喊話得鳳山者得高雄。（記者王榮祥攝）

    柯志恩日前在介紹會上喊話得鳳山者得高雄。（記者王榮祥攝）

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