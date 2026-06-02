畫面曝！四獸山考倒蔣萬安? 低頭看「傳說中的iPad」突然會了

台北市長蔣萬安。（記者張嘉明攝）

台北市長蔣萬安遭爆，備詢都仰賴研考會主委殷瑋即時提供講稿，若殷瑋來不及生出答案，就會看到蔣萬安當機，網友狠酸蔣萬安也有「殷瑋答」（英偉達）。對此，殷瑋出面駁斥，但粉專「事實盛於雄辯」今（2日）又翻出證據，議員只是問「四獸山」是哪4座，蔣萬安就直接當機，隔了一段時間看了一眼「傳說中的iPad」就能回答出來。

民進黨立委吳沛憶昨天（1日）爆料稱，她過去還在當台北市議員時質詢蔣萬安，都會注意到蔣萬安面前總放一台iPad，殷瑋通常坐在附近的備詢席，當議員問蔣萬安問題，殷瑋的手就會開始忙起來，似乎是在打字，馬上有講稿出來，讓在台上的蔣萬安能夠及時答詢。有時候議員們已經問完問題，可能講稿沒來得及出來，蔣萬安只能直接愣在原地。

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臉書粉專「事實盛於雄辯」今天翻出民進黨台北市議員張文潔2023年質詢蔣萬安時，詢問「台北市四獸山是哪4座？」蔣萬案直接當機，笑了一下竟然說「議員請」，要張文潔自己說是哪4座。張文潔傻眼表示「是我問你不是你問我，信義區這麼有名的四獸山，你不知道在哪裡嗎？」蔣萬安開始拖台前，說「我知道，去看信義東延段的時候，就經過台北盆地邊陲的四獸山路……」張文潔馬上追問，「那你知道信義東延段是在哪個山附近嗎？」接著蔣萬安低頭看向桌子上的iPad，突然又能夠回答張文潔的問題，「象山、虎山、豹山、獅山」。

網友們紛紛表示，「平板真的是偉大的發明」、「別急，正在搜尋打字啦」、「章萬安：別急啦，正在等答案」、「這個部份，我想，身為一個台北市民，應該請中央制訂一套各行政區山系命名標準讓地方依循……」、「以後要快問快答，慢了就噴乾冰」、「怎麼會住台北市那麼久的人答不出這個啦」、「台北小學生都能答的問題，台北市長居然需要靠幕僚」、「習慣作弊了，喪失自己反應的能力」。

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