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    首頁 > 政治

    林延鳳批蘆社大橋政見「騙票」 李四川：一定會蓋

    2026/06/02 18:31 記者翁聿煌／新北報導
    李四川表示，蘆社大橋是縮短市民通勤時間、串聯AI產業鏈的重大建設，他態度非常明確，一定會興建蘆社大橋。（記者翁聿煌攝）

    李四川表示，蘆社大橋是縮短市民通勤時間、串聯AI產業鏈的重大建設，他態度非常明確，一定會興建蘆社大橋。（記者翁聿煌攝）

    國民黨新北市長參選人李四川，將興建台北市社子島到新北市蘆洲的蘆社大橋視為重要政見，不過台北市議員林延鳳今天（2日）質詢台北市長蔣萬安，指蘆社大橋討論行之有年，但跑完流程，蓋好都已2039年，批蔣、李在騙選票，李四川競辦則表示，李四川態度明確，一定會興建蘆社大橋。

    對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，蘆社大橋從來就不是新北端的問題，而是台北端的問題，只要台北市府跟社子島居民取得共識，重大建設大家都歡迎。

    林延鳳調閱資料指出，雙北曾於去年9月10日、今年4月20日開過會，去年會議紀錄提到，蘆社大橋匝道屬於第二期工程範圍，但社子島開發第一期公共工程範圍2028年才啟動，第二期預計要等到2034年、2040年竣工點交土地。

    蘇巧慧表示，蘆社大橋的興建牽涉台北市社子島都市計畫，所以興建上的困難不是發生在新北市這一端，而是台北市那端的問題，要討論興建前，應該是要先由台北市府跟社子島居民取得共識，只要能夠保障居民權益和生態環境，能夠串連城市的重大交通建設，相信大家都會歡迎。

    李四川競辦表示，蘆社大橋是縮短市民通勤時間、串聯AI產業鏈的重大建設，也是許多市民的共同期待，李四川態度非常明確，一定會興建蘆社大橋，侯友宜市長也多次表態「一定要蓋」，未來李四川當選後，將會與蔣萬安市長攜手合作，雙北連線、盡速推動，共同帶給市民更便利、完善的通勤生活圈。

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