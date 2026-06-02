北市交通標線亂糟糟市長都被考倒 蔣萬安：3個月內總盤整

民眾容易將道路邊線物以為是停車格。（顏若芳研究室提供）

台北市政府推動人本交通，在道路標線上進行大改造，不過市議員顏若芳指出，許多標線繪設只做半套，包含道路邊線與停車格合併，害民眾誤停，又或者是轉彎邊線弧度過大導致民眾以為是停車格，另還有路邊加設槽化線加大轉彎幅度，卻導致機車從小巷匯出時將直接匯入快車道，險象環生；她現場以圖片考台北市長蔣萬安某處是否能停車，連蔣萬安都答錯將違停處稱為「能停重機」。蔣萬安說，將請交工處訂定全市標線統一標準，三個月內會盤整、規劃好，接續進行。

顏若芳今（2）日在市政總質詢中指出，現在台北市路面上有許多交通標線，有民眾稱是「畢卡索」，也有人認為跟塗鴉一樣，看了霧煞煞，她現場並秀出圖片，包含中山區農安公園周邊道路邊線連接路邊前後停車格，導致中間出現一個空格，卻是無法停車，連官員都要想一下才會知道，一般居民根本不知道。

請繼續往下閱讀...

顏若芳接著秀出路邊機車停車格照片，中間有一段是紅線路段不能停車，卻同樣是道路邊線與兩區機車格連成一塊，導致乍看之下好像一格機車格；蔣萬安看到第一時間也沒反應過來，脫口而出「停重機？」

除此之外，還有路面繪設綠色的標線型人行道，但形狀破碎，前後都是槽化線；又或是在公車停車格與實體人行道中間加設標線型人行道，卻又無法延伸到前面的人行道；又如標線型人行道在路口轉彎處留白一個空格；顏若芳也指，建國北路上所有支線轉角處都繪設有槽化線，機車從巷子出來要轉彎，不是壓過槽化線，就是要直接繞到快車道上，面對快速、龐大的車流，只能在違規與危險間二選一。

顏若芳說，現在要推動人本交通，要透過道路標線指引都很好，但不能夠只做半套，不要當小畫家，標線要好好規劃，也要做好宣導，否則現在很多都畫一半，民眾根本不知道什麼意思，且台北市停車位一位難求，民眾看到大小差不多就會直接停進去，不能因為標線劃設有問題，陷民眾於不義。

蔣萬安說，請交工處即刻建立全市統一的標線繪設標準，而不是說像現行把轉彎弧度變大，卻把其他標線都畫進去，讓人誤以為可以停車，三個月內會來盤整規劃好，讓全市都按照統一的計畫來進行。

此外，顏若芳也提及，研考會做過民調，有二到三成民眾認為道路號誌不夠清楚，建議可以比照日本，在路幅相對較小的巷弄設置字體發光的號誌，並搭配號誌光線照亮行穿線，讓用路人能看得更清楚。交工處長張建華說，這技術上不難，但台灣還沒有固定產品，正在與廠商討論中。蔣萬安表示，這是很好的想法，他大力支持，會請相關單位來規劃，先挑幾個路口進行示範。

標線型人行道，在路口轉角留下莫名空格。（顏若芳研究室提供）

標線型人行道破碎，前後還有槽化線。（顏若芳研究室提供）

標線型人行道畫一半沒填滿。（顏若芳研究室提供）

標線橫跨行穿線，民眾霧煞煞。（顏若芳研究室提供）

標線亂糟糟，民眾以為是停車格。（顏若芳研究室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法