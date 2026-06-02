司法院人審會通過多項法官人事案 金門分院、智財商業法院院長異動

司法院今（2）日召開人事審議委員會，通過多項法官及法院首長人事案。（資料照）

司法院今（2）日召開人事審議委員會，通過多項法官及法院首長人事案，其中包括懲戒法院法官調派、金門分院及智慧財產及商業法院院長異動，以及最高法院、最高行政法院法官及庭長職務調整等事項。人事審議委員會決議，屏東地方法院試署法官劉佳燕試署服務成績審查及格；調派福建高等法院金門分院法官兼院長邱志平、智慧財產及商業法院法官兼院長陳駿璧轉任懲戒法院法官。

法院首長異動方面，調派最高法院辦理審判事務法官劉方慈接任福建高等法院金門分院院長；最高法院法官鄭純惠出任智慧財產及商業法院院長；苗栗地方法院院長黃潔茹轉任桃園地方法院院長；連江地方法院院長游文科接掌苗栗地院；高等法院台中分院法官李進清出任南投地院院長；高等法院法官范明達接任連江地方法院院長。

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此外，最高法院法官林恆吉調任最高法院庭長；高玉舜、蔡廣昇及吳冠霆等3名法官升任最高法院法官。最高行政法院部分，林欣蓉、洪慕芳及侯志融等3人獲派任最高行政法院法官。任期至法務部司法官學院司法官班第68期學員分發前一日止。

高等法院法官兼庭長林翠華、吳淑惠、高等法院法官沈佳宜、紀文惠、陳蒨儀、吳麗英、黎惠萍、楊志雄、雷淑雯、王耀興、高等法院台中分院法官柯志民、高等法院臺南分院法官李秋瑩、高等法院高雄分院法官林家聖、智慧財產及商業法院法官蔡惠如等14人調派最高法院辦理審判事務。

另有陳如玲、王怡雯、管靜怡等多名法官升任高等法院及高等行政法院庭長，庭長任期同樣至第68期司法官分發前一日止，得連任一次。

此外，人事審議委員會並推選多名法官及學者擔任司法院各委員會委員，如「司法院裁判書類審查委員會」推選最高行政法院法官高愈杰、高等法院法官劉為丕、台北地方法院法官兼庭長王惟琪、國立政治大學法學院副院長葉啓洲等4人。

最高法院法官楊力進、高等法院高雄分院法官陳宛榆、高雄地方法院法官兼庭長王俊彥、國立中興大學法律學系教授兼系主任陳俊偉等4人為「司法院庭長任期審查委員會」委員。台北高等行政法院法官黃翊哲、台灣大學法律學系教授蔡英欣等2人為「司法院職務評定再復核委員會」委員。

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