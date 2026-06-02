北市議員敢罵建中生沒家教嗎？胡采蘋一句話酸爆詹江村

桃園市長張善政（左）與國民黨桃市議員詹江村。（本報合成，資料照）

桃園市長張善政昨出席武陵高中畢業典禮，有學生因為一句「新店市長」遭國民黨市議員詹江村發文怒轟「沒家教」，事後該名學生向詹江村認錯，儘管事後學生嚇得私訊認錯、詹江村也迫於輿論刪文，但仍引發藍營支持者出征。對此，力挺學生的財經網紅胡采蘋今天再度發文開酸。

胡采蘋今（2）日在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，成功高中畢業的同事提到，其實武陵高中最早就是成功高中分出去的桃園分校，然後逐漸壯大到武陵的分數比成功還高，「算是一個成功高中經典的split案例，神奇。」

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不過，胡采蘋隨即話鋒一轉，將矛頭對準詹江村公審高中生的風波。她語帶諷刺地說，「武陵高中再強，學生功課再好，也還是不能說『新店市長張善政好』的喔，會被罵沒家教、沒教養，要家長道歉、本人道歉、一直道歉、不斷道歉，議員才會勉強接受。」

她坦言，難以想像有台北市議員敢罵建國中學畢業生沒教養、沒家教、敗壞校譽，這種應該全台炎上了吧，「這麼說起來武陵高中的地位到底是高還是低？」並在文末幽默補上一句「新店市長張善政好」。

貼文曝光後，隨即引來大批網友湧入聲援該名高中生，紛紛憤怒留言：「學生不能講 那我們大人來講好了，還是他要罵我們沒家教？我都40多歲了」、「那些藍白的大人就可以一天到晚罵賴清德喔？」、「霸凌一個說出事實的學生 一群敗X」、「公然霸凌學生，還要公開個資、網路公審他！狗冥黨的議員好大的官威啊！真是有夠垃X！」、「新店為什麼是貶義詞？ 這太小題大作了吧」。

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