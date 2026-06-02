台灣議題當紅 松田康博「中國與台灣」著作獲讀賣吉野作造獎

日本東京大學教授松田康博。（資料照）

本報「星期專論」執筆的日本學者松田康博，以「中國與台灣：危機與平衡的政治學」一書，獲得第27屆「讀賣・吉野作造獎」。這也是第一本以「台灣與中國關係」為主題獲得此獎的著作，這也反映出目前日本學界對「中台關係」及「台灣議題」的重視程度。選考委員會主席北岡伸一在評語說，這本書是「由中台關係研究第一人所寫的書」。

「讀賣・吉野作造獎」是由日本讀賣新聞與中央公論新社合創的學術著作獎，也是日本非常有份量的學術著作獎，專門獎勵政治、經濟、歷史、國際關係領域的優秀圖書。

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1965年出生於北海道的松田，目前為東京大學東洋文化研究所教授，他長期研究兩岸關係，至今累積超過30年研究成果。

「中國與台灣：危機與平衡的政治學」主要聚焦於2000年代以後的中台關係，分析台灣從陳水扁到蔡英文各個政府的個別特徵，以及他們與中國溫和派和強硬派政權之間的互動。松田徹底分析了兩岸關係的本質、相關問題是如何演變，以及中國和台灣如何看待這些關係。

他運用了歷史學、政治經濟學、軍事學、國際關係理論以及情境規劃（Scenario Planning）等多種方法論，研究過程中除廣泛查閱資料，也重視田野調查並與相關人士持續進行訪談。他曾多次前往台灣距離中國最近的金門與馬祖。

面對龐大的資料和分析對象，松田表示，雖然單獨整理並不容易，但「以一個人的視角來進行是有意義的」，在讀賣新聞的訪談感言中他也表示，希望整理出自己理解兩岸關係的方式與理論架構，讓這本書在10年後仍能成為可供參考的作品。

「中國與台灣：危機與平衡的政治學」於去年出版，剛好是賴清德總統上任、川普總統回鍋、台海緊張升溫時刻，去年9月松田訪問台灣拜會賴總統時，當面致贈此書予賴總統。

選考委員會主席北岡伸一在評語中表示，台灣在進入21世紀後，民進黨與國民黨之間政權反覆輪替，充滿活力的民主主義已然扎根。中國利用台灣兩黨之間的衝突來破壞台灣的穩定，但這種做法適得其反，認為自己不是中國人而是台灣人的人正在增加。

他並指出，左右中台關係的第三個行動者是美國，而在這個複雜賽局的第四個行動者是日本，日本應該採取何種政策呢？由中台關係研究第一人所寫的本書，確實是一本值得學習之處甚多的書。

松田康博（左）教授去年來台時送賴總統他最新著作「中國與台灣：危機與平衡的政治學」。（總統府提供）

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