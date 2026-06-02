吳宗憲批日菲協議瓜分台灣東部經濟海域 要求政府加入談判

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲批日、菲協議瓜分台灣東部經濟海域，要求政府加入談判。（圖由吳宗憲競辦提供）

日本、菲律賓最近發布聯合聲明，啟動專屬經濟區及大陸棚邊界劃界談判。國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今天（2日）表達嚴正抗議，直指這處海域與我國主張的海洋權益範圍高度重疊，不容他國私自分割，呼籲政府跟日、菲共同談判，維護我國海權及漁民權益。

吳宗憲透過新聞稿指出，依照聯合國海洋法公約，專屬經濟海域由海岸基線向外推200浬，國家持有範圍內的漁貨、石油、礦產等天然資源，未來如果按照日、菲主張線劃界，中華民國東側的專屬經濟區將被完全瓜分。

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宜蘭是台灣重要漁業縣市，東部海域更是黑潮暖流交會區，孕育黑鮪魚、旗魚等高經濟魚種，是漁民重要生計來源，吳宗憲擔心，一旦日、菲完成劃界並據以執法，我方漁民出海後，面臨日本海上保安廳或菲律賓海巡署登檢、扣押、重罰風險，如此重大談判，我國卻被排除在外，政府至今也沒有具體因應方案，難道要讓漁民任人宰割嗎？

吳宗憲表示，中華民國海洋權益應由我國政府維護捍衛，反對中國派船艦巡航干涉，他要求海巡署、外交部出面護漁，同時日、菲也無權私自分割中華民國經濟海域，此事涉及國家海權，政府必須加入談判，捍衛漁業資源、海底礦產、海底纜線佈署權利，尤其宜蘭漁民的權益絕不能被犧牲。

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