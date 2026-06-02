學生譏張善政「新店市長」遭肉搜 她揭藍營執政縣市1悲哀現實

張善政被學生譏「新店市長」。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政因為近日出席武陵高中畢典，被學生譏諷「新店市長」，國民黨桃市議員詹江村PO文公審，斥責學生「沒教養」、「教育失敗」，還有藍營支持者因此跑去肉搜學生，引發爭議。對此，媒體人詹凌瑀痛批，學生只是點出事實就要被這樣欺負，更何況國民黨根本不只張善政這種選前說要跟市民站一塊，選後生活圈通通放在外縣市的首長，「這種把執政縣市當作打卡上班的心態，才是最讓人感到悲哀與荒謬的地方。」

詹凌瑀今天（2日）在臉書發文，「最近武陵高中畢業典禮的風波讓人看不下去，只因為有學生開玩笑喊了一句新店市長，國民黨議員詹江村竟然大動肝火，在網路上狂轟學校教育失敗，甚至放任支持者去肉搜公審一個18歲的高中生。一個堂堂民意代表，為了護航自家市長，竟然把矛頭對準手無寸鐵的年輕人，把政治凌駕於教育之上，甚至逼得學生恐懼道歉，這種做法到底誰才缺乏大人應有的格局與家教。」

請繼續往下閱讀...

她接著說：「更荒謬的是，學生喊新店市長哪裡說錯了？張善政身為桃園市長，卻長年住在新北新店，這本來就是公開的事實。一個父母官連自己執政的城市都不願意長住，下班就拍拍屁股回新北，週末還跑去花蓮種菜，這樣要怎麼深刻體會桃園市民真正的生活需求與在地問題。如果連被點出居住地都會覺得是被羞辱，那當初為什麼要來選桃園市長。」

「其實這種現象在國民黨內還真不少。看看基隆市長謝國樑，同樣不住在自己治理的基隆，而是每天從台北市內湖通勤上班，就在我家這附近出沒。這真的是台灣地方自治的奇觀，一個桃園市長住在新北市，一個基隆市長住在台北市。真的不禁想問這些首長，難道是覺得自己治理的城市環境太糟，連一個能讓自己滿意、願意安居樂業的地方都找不到嗎？拿著市民的納稅錢，選前說要跟市民站在一起，選後生活圈卻通通放在外縣市。連住都不想跟市民住在一起，這種把執政縣市當作打卡上班的心態，才是最讓人感到悲哀與荒謬的地方。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法