馬英九被檢舉職場霸凌 北市勞動局已勞檢：限3個月內完成調查

台北市長蔣萬安今天到議會進行市政總質詢。（記者張嘉明攝）

馬英九基金會家變風暴引發各界關注，前執行長王光慈昨（1）日正式向台北市勞動局舉報前總統馬英九涉及職場霸凌。台北市勞動局長王秋冬說，市府已經去基金會做過勞檢，依照法令，基金會2個月內要組成調查小組調查，得延長1個月，3個月內必須完成調查和相關處置；如果申訴人覺得不服，就進到司法程序。

台北市長蔣萬安今天到議會進行市政總質詢，市議員林延鳳關注，是否已經收到王光慈的申訴？蔣萬安說，週一就已經收到申訴。王秋冬指出，已經前往基金會勞檢，主要查看基金會是否依照職安法規定制定不法侵害相關指引，經查基金會有制定，是可以接受勞工申訴的。

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王秋冬指出，先前王光慈在職期間並未向基金會提出霸凌申訴，依據現行法令，調查責任在於雇主，員工要先向雇主提起申訴，依照法規3個月內必須要完成調查與相關處置。

林延鳳也問，馬英九是被指控涉及霸凌的行為人，王光慈提出申訴，馬自己調查自己？勞動局的行政責任在哪裡？王秋冬表示，基金會並非個人，會有人負責組成調查小組調查，調查期限2個月最多可以再延長1個月，3個月內必須完成調查和相關處置，如果申訴人覺得不服，就進到司法程序。

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