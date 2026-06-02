華航推兒童機票5折優惠 三寶媽藍委肯定：社會願意一起接住下一代

華航推兒童機票5折優惠，身為三寶媽的國民黨立委陳菁徽表示肯定及樂觀其成。（翻攝臉書）

華航推出「兒童購票優惠專區」，即日起至今年底止，透過「兒童優惠專區」購票，2到12歲兒童旅客可享成人票面價5折優惠。身為三寶媽的國民黨立委陳菁徽今日表示肯定及樂觀其成，陳菁徽說，在少子化越來越嚴重的台灣，這樣的善意真的很重要。希望政府動作再快一點，衛福部承諾的友善親子地圖要儘快完成，交通部也應該協調台鐵、高鐵、航空、客運業者，盤點親子友善措施，讓更多企業一起加入。讓爸媽可以安心知道：「這個社會支持爸爸媽媽，願意一起接住下一代」。

陳菁徽指出，現在很多爸媽帶孩子出門，第一個想到的不是「去哪裡玩」，而是「會不會被白眼」、「孩子哭了怎麼辦」、「餐廳會不會不歡迎小孩」、「交通移動會不會很麻煩」。她在立法院總質詢時，就特別向行政院長卓榮泰提出，台灣現在面對的，不只是少子化，而是越來越明顯的「厭童」氛圍。根據民團調查，超過6成民眾有輕重不一的厭童傾向；坊間甚至出現了「無孩童地圖」、「大人友善清單」。

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陳菁徽表示，每個人都希望有安靜的用餐空間、休息空間，不過一個成熟的社會，不能只有「大人友善」或是「兒童不友善」。更不應該讓爸媽感受到，只要帶小孩出門，就是一種會打擾別人、有壓力的事情。真正的問題不是孩子，而是城市、交通等公共空間，沒有設計好，過去她就提出3個具體訴求，包括，政府應該統籌建立「官方友善親子地圖」、衛福部應該加快整合親子友善空間資訊，以及政府應該提供誘因，鼓勵企業一起打造友善育兒環境。

陳菁徽說，華航推出兒童機票5折優惠，是一個很好的開始。她有3個愛趴趴走的小孩，喜歡搭火車、坐飛機，好多家庭也是這樣，期待不只是航空公司，台鐵、高鐵、捷運、客運，都可以更友善小朋友。除了站體要有更多親子空間、哺集乳室、尿布台、親子廁所、友善等候區，也可以思考親子旅遊優惠、兒童特惠活動、家庭票價方案，讓爸媽帶孩子出門時，感受到這個社會願意一起支持他們。

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