「蘆社大橋」興建議題林延鳳指騙票 蔣萬安反嗆抹黑

台北市長蔣萬安。（記者董冠怡攝）

台北市議員林延鳳今（2日）表示，「蘆社大橋」進展緩慢，市長蔣萬安卻對新北市長參選人李四川有信心，當選後任內可以蓋好蘆社大橋，實則包括都計定案、送中央核定、規劃設計發包、施工期程，預計2039年才能完工，質疑蔣不熟整體流程，甚至有騙票嫌疑；蔣反嗆林「抹黑」亂開支票。

員林延鳳說，只是要提醒北市府加快腳步，成立府級小組，而非跟議員大小聲，要求蔣萬安道歉，強調從未說過反對蘆社大橋興建。

請繼續往下閱讀...

針對銜接台北市士林區社子島與新北市蘆洲區的「蘆社大橋」興建議題，林延鳳下午在市政總質詢時間詢問蔣萬安，李四川仍在北市府服務時，蔣、李有無針對蘆社大橋開會討論興建等期程，以及李四川認為若當選，任內會蓋好蘆社大橋，蔣萬安覺得期程上做不做得到？除了跟李四川討論，有無拜會過新北市政府、跟現任新北市長侯友宜討論過蘆社大橋？

蔣萬安回應，李四川擔任北市副市長期間，兩人曾討論過蘆社大橋。面對川伯若當選任內可否蓋好，「我認為可以做到。」雙北市府有對接，但也坦承自己沒有機會主動跟侯市長談。

林延鳳調閱資料指出，雙北曾於2024年9月10日、2026年4月20日開過會。2024年的會議紀錄提到，蘆社大橋匝道屬於第二期工程範圍，但社子島開發第一期公共工程範圍2028年才啟動，第二期預計要等到2034年、2040年竣工點交土地。

此外，今年4月20日的會議記錄中，新北市城鄉局指出，新北市果菜市場擬從三重搬到蘆洲尚未定案，更不用說北市端還有社子島的議題要處理，並據此製作甘特圖，保守推估，新北市都市計畫定案1年、送中央核定並修正定案3年、規劃設計／細部設計／發包3年，加上施工6年，合計13年，從今年起算，要2039年才會完工，即便李四川就算當選，4年、8年也蓋不完，怒斥吹牛、騙票，大聲沒用，「因為你沒有親自主持會議，所以根本不知道這些細節！」

「如果議員你反對，你就告訴雙北市民你反對蘆社大橋興建！」蔣萬安強調，前述是預估期程，雙北會共同面對與努力，評估能否盡可能縮短審議時程，北市府由副市長張溫德主責並列管統籌蘆社大橋等案件，也希望議員幫忙跟中央反映，一起努力促成蘆社大橋興建，加速進行也是市民的期待。他另反擊林延鳳「抹黑」、「造謠」批評人家亂開支票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法