土城柑城橋8年通不了中山路挨轟 侯友宜：今再與經濟部溝通

新北市土城柑城橋打通銜接土城工業園區的中山路計畫卡關多時。（記者黃政嘉攝）

新北市土城柑城橋打通銜接土城工業園區的中山路計畫卡關多時，新北市議員蘇泓欽今在市政總質詢再追何時可開通？他怒批經濟部無恥跟財團站一起，大老闆沒誠信、地方政府無能，講了8年，還沒開進去；新北市長侯友宜回應，市府已完成中山路交通改善評估計劃，副市長朱惕之今天傍晚會再找經濟部開會，好好溝通。

土城柑城橋原訂去年底動工打通銜接中山路，因中山路貫穿土城產業園區，園區憂心過境車流湧入造成交通混亂，日前發文給新工處，揚言「若施工將循法律途徑捍衛權益」。

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蘇泓欽表示，民眾要從柑城橋進土城工業園區的中山路，土城工業區協進會不讓大家進去，民眾只能左右轉擺接堡路繞路，擺接堡路四線道，汽、機車切來切去非常危險。土城工業區協進會原本說讓小汽車、機車通行，後來又反悔只能走機車，最後又翻桌，連機車都不給走，所有協商等同白費。

蘇泓欽說，「難道有錢就可任性？」，「還說要告我們，憑什麼？」，他怒批，經濟部無恥跟財團站一起，不顧人民通勤死活，從朱立倫時代就規劃蓋橋要開進去，講了八年，還沒開進去，地方政府無能，大老闆沒誠信，一下說可以，又不行，工業區老闆最要講誠信，就是因為經濟部當靠山。

侯友宜表示，他也在乎市民通行權，該處為經濟部所管，5月份就完成改善工程報告，一次做到位，原本承諾開放，又縮回去，講話不能這樣，今天拜託副市長朱惕之傍晚5點帶隊找經濟部處長開會，看要怎麼做，一次搞定。

侯友宜說，其實在整個交通附近周遭，有調整很多道路設備與設施，最近把整個中山路跟交通改善評估計劃都做出來，總是要再跟經濟部溝通。蘇泓欽追問什麼時候可通？侯友宜說，今天會再去溝通此部分，把事情解決才是問題解決關鍵，會再好好溝通改善方式。

蘇泓欽說，侯友宜任期剩最後半年，為了市民生命財產安全，請拿出魄力解決，不然爛攤子沒人要解決了。

新北市長侯友宜（左）回應，市府已完成中山路交通改善評估計劃，副市長朱惕之傍晚會再找經濟部開會，好好溝通。（記者黃政嘉攝）

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