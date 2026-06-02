美媒揭次批對台軍售含IBCS、NASAMS 民眾黨籲美方速供發價書

圖為波蘭武裝部隊去年九月實測串連IBCS系統並發射的愛國者二GEM-T防空飛彈。（波蘭國防部官網）

立法院月前三讀通過7800億國防特別條例，主要涵括我國對美兩批對美軍購所需金額，然受「川習會」影響，美國總統川普至今仍未同意公告次批140億美元軍售，不過，外媒日前報導揭露這批軍售實際內容，包含IBCS系統、NASAMS、反無人機系統和M4步槍，民眾黨團強調，立院既已通過預算，呼籲美方能儘速提供軍售發價書給我國。

美媒《華爾街時報》上月31日報導，國民黨主席鄭麗文本週起訪美，而中國已對她投以「戰略性關注」，有意支持她成為後年總統大選潛力人選，以推動和平統一。

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另一方面，該報導也揭露華府目前暫緩的第二批對台軍售內容，包含諾格的IBCS「整合式作戰指揮系統」、愛國者防空系統升級、NASAMS系統增購，另有反無人機系統、M4步槍等裝備，引發討論。

民眾黨黨團今（2）早召開「假需求、真撒錢 無人機慘淪預算提款機」記者會，黨團總召陳清龍、副總召王安祥、立委洪毓祥等人出席，並於記者會後接受媒體提問。媒體指出，美媒報導揭露第二批對台軍售項目，而國防特別預算月前已三讀通過，是否會就此向敦促美方，或是提醒政府儘速與華府交涉？

對此，民眾黨團副總召、立委王安祥回應，民眾黨對美方同意的軍售基本上都是同意，現在預算已經通過，因此希望美方儘速提出軍售發價書；另一方面，黨團上週五（29日）也提出法案，敦促美方履行對台軍售的承諾，就是期望我國能順利取得第一、二批對美軍購的武器裝備。

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