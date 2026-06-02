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    首頁 > 政治

    T-34C型機今年逾10億保修預算仍卡立院 藍營：一毛錢都不能馬虎

    2026/06/02 15:28 記者林欣漢／台北報導
    空軍T-34C初教機已服役40年左右，我國也是全球少數還在操作此機種的國家。（資料照）

    空軍T-34C初教機已服役40年左右，我國也是全球少數還在操作此機種的國家。（資料照）

    空軍1架T-34初級教練機今日在空軍官校岡山基地失事墜毀，機上2名中校飛官盧季佑、過俊男不幸殉職，引發各界對空軍教練機後勤維修的再次關注。國防部今年度針對T-34C型機編列逾10億元保修預算，卻因立法院今年度中央政府總預算至今尚未審查完竣，進度連帶受到影響。立法院國民黨團表示，樂見預算儘速完成審查，但絕不會為了趕進度而囫圇吞棗，更不會放棄監督、直接蓋章通過。人民託付我們的是把關，不是當橡皮圖章；該審的預算，一毛錢都不能馬虎。

    國民黨團聲明，目前各委員會都正依照程序排案審查，對於攸關國家安全、民生福祉及人民納稅錢的每一筆預算，我們都必須仔細把關、逐項檢視。監督政府是立法院的職責，不是障礙，更不是拖延。

    國民黨團表示，樂見預算儘速完成審查，但絕不會為了趕進度而囫圇吞棗，更不會放棄監督、直接蓋章通過。人民託付我們的是把關，不是當橡皮圖章；該審的預算，一毛錢都不能馬虎。

    國民黨團書記長林沛祥表示，他看到T-34C的照片，第一時間想到的是很像當年飛虎隊時期的飛機。儘管可能出廠時間比較新，但零件部分就跟舊車與新車一樣，零件、維修等可能沒有那麼方便，導致這次的不幸事件，這是有可能的方向。期待空軍給出完整的事故報告，不要隱瞞任何事情。他代表國民黨團向已經罹難的兩位空軍中校及家屬，致上最深哀悼。

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