武陵高中喊「新店市長」風波延燒 張善政照常出席學校行程

桃園市長張善政（左）出席與國高中市長獎受獎學生合影活動，開心與學生們合影。（記者周敏鴻攝）

國民黨桃園市議員「村長」詹江村，對於武陵高中畢業典禮學生喊桃園市長張善政「新店市長」，非常不滿並PO文公審引起風波，相較之下，國民黨桃園市議員凌濤PO文形容張當時的反應是「莞爾一笑」，張今天也按照規劃行程，如常出席振聲高中畢業典禮、下午前往桃園高中出席與國高中市長獎受獎學生合影活動，開心與學生們合影，似未受影響。

詹江村指出，張善政出席武陵高中畢業典禮時，被學生「一路狂吼」喊「新店市長」，批評學校「教育很失敗」；凌濤說，他1日全程在張旁邊，「當下並沒有感受到什麼特別狀況」；網路上也有參加畢業典禮的學生說：「當時在現場的時候根本沒聽到這些，不需要用這些來抹黑我們學校！」「所謂的新店市長，我也沒有聽見，假設真的有好了，也不是一路狂吼的程度！」「明顯的玩笑話，卻扯到青鳥政治，可以不要利用自己同溫層選民霸凌學生嗎！」

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相較於詹江村的不滿，張善政的反應，更像是凌濤形容：「市長平常跟年輕人互動、開玩笑，一向都很幽默。我跟張市長看到（相關PO文）之後也是莞爾一笑，並沒有特別放在心上。」

張善政今天上午出席振聲高中畢業典禮、下午前往桃園高中出席與國高中市長獎受獎學生合影活動，似未受到風波影響，開心與學生們合影並致詞鼓勵學生們勇敢邁向人生新階段，他說，畢業學生們將進入大學或技職教育，面對更明確的專業分工，應及早認識興趣、專長與能力，找到適合方向，為未來職涯發展奠定基礎；市府將持續支持學校強化科技應用、跨域學習、生涯探索，協助學生們掌握時代趨勢、提升競爭力。

桃園市長張善政（中）出席與國高中市長獎受獎學生合影活動，開心與學生們合影。（記者周敏鴻攝）

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