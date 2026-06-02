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    首頁 > 政治

    中國平台辦EXO高雄簽售惹議！黃捷：已踩國安紅線、要求陸委會嚴查

    2026/06/02 15:40 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委黃捷。（資料照）

    民進黨立委黃捷。（資料照）

    南韓天團EXO將於7月17日在高雄舉辦首次團體線下專輯簽售會，不料因指定銷售平台為具中共官方背景的中國電商「小芒」，且傳出台灣粉絲下單時被客服要求使用「台胞證」或護照進行驗證，引爆大批粉絲不滿。對此，民進黨立委黃捷今（2日）強調，此舉確實已踩到國安紅線，她已要求陸委會、文化部與高雄市政府嚴肅審視，切勿掉以輕心。

    黃捷今天發文表示，關於EXO高雄線下簽售會的爭議，她已請文化部和陸委會了解活動內容，也請高雄市府確認相關場地的情況。至於粉絲擔心個資外洩、銷量數據可能被計入中國市場，甚至傳出疑似需使用台胞證報名，她強調確實踩到國安紅線，引發疑慮。

    黃捷指出，初步看來小芒屬於湖南廣電集團旗下，而湖南衛視又是湖南省政府直接管理的公司，相關活動是否涉及中國黨政軍背景，或有侵害台灣粉絲權益之虞，她已要求陸委會務必嚴肅審視，切勿掉以輕心。

    她也提到，先前已提案要求，中資公司要在台主辦活動，應依法設立在台法律代表人，確保消費者權益。相關法案仍待立法院審議，後續她也會與相關部會研究看看，找出更周延的保障機制。

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    EXO5月剛結束台北小巨蛋演唱會，7月將移師高雄巨蛋開唱。（翻攝自EXO臉書）

    EXO5月剛結束台北小巨蛋演唱會，7月將移師高雄巨蛋開唱。（翻攝自EXO臉書）

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