花蓮國民黨議員消費災難！發飛官AI圖錯誤多 網友怒轟很不尊重

花蓮國民黨籍議員吳建志用AI產圖哀弔空軍失事教官，錯誤百出遭網友出征。（翻攝Threads）

空軍岡山基地一架T-34型教練機，今（2）日上午由盧季佑中校及過俊男中校駕駛，執行模擬發動機失效航線訓練任務，但在8點8分時於跑道北頭墜落，造成2位飛行員殉職，空軍已成立專案小組釐清肇因，引起各界表達哀悼。豈料，國民黨花蓮縣議員吳建志，在社群平台上貼出自製AI圖追悼，被網友揪出，圖片的飛官及本次失事的飛機畫面錯誤百出，就有網友留言開罵「不覺得很不尊重嗎？」

對此，吳建志則回應，感謝各界朋友的提醒跟指正，稍早自己在哀悼空軍殉職飛官的貼文，但圖片在製作過程中因查證不足，導致圖片跟實際狀況不符，造成困擾，謹致上誠摯的歉意。強調自己已在第一時間把相關的圖片下架修正，未來對於涉及國軍重大事故跟公共事件的發文，會更加的謹慎查證，避免類似的情況再發生。「再次向兩位飛官的家屬、空軍弟兄跟所有關心此事的朋友致歉；願兩位飛官一路好走，英靈安息」。

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吳建志今早在社群平台上，附上的圖明顯是AI生成，不少網友指控，畫面中2名殉職飛官照片，及出事的T-34型教練機都是錯誤的，因此網友留言狂轟「請您不要用AI生成教官的照好嗎！況且您身為議員，還請不要這樣貿然誤導！」、｢此圖讓兩位教官家屬看到的話只是二度傷害罷了 」、「蠻好笑的 教官照片飛機都不一樣不覺得很不尊重嗎吳議座」。

留言區陸續湧入大量批評聲浪，「偷懶要用AI也要校稿一下吧，這樣真的很不尊重」、「不要用這種AI圖來弔念我同學」、「請您不要用AI生成教官的照好嗎！況且您身為議員，還請不要這樣貿然誤導」、「如果讓家屬看到這張圖，只會造成二度傷害」、「請問您是在蹭什麼熱度？」

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