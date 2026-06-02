議員劉崇顯酸高虹安不懂又愛蹭 發文搞錯城市棒球隊成員守位

酸高虹安不懂又愛蹭，市議員劉崇顯稱高虹安臉書貼文搞錯城市棒球隊3名前職棒球員的守位。左起林琨瀚、高虹安、陳瑞振與張泰山。（取自新竹市府官網）

新竹市長高虹安今天透過臉書發文宣稱要籌建新竹市城市棒球隊，未來會以參與業餘棒球爆米花聯盟賽事為主，在前職棒球員副市長林琨瀚協助下，聘任前職棒球員陳瑞振擔任總教練及前職棒球員張泰山擔任技術顧問。市議員劉崇顯表示，樂見任何對新竹基層棒球有益的規劃，然球迷最期待的仍是職棒比賽能重回新竹，籲高虹安應明確承諾何時能在新竹看到職棒，不要持續跳票。並酸高虹安在臉書表示「林琨瀚副市長、張泰山顧問與陳瑞振總教練3位，從捕手、三壘手到游擊手串起內野防區」，搞錯3人的守位狀況，是不懂又愛蹭。

劉崇顯說，這3人職棒時期的主要守位應分別是游擊手、三壘手、游擊手，反而總教練陳瑞振總的哥哥陳瑞昌才是知名捕手，如果連這一點都搞不清楚，球迷及市民很難對高虹安振興棒球的成效有所信心。不管是高或高虹安的小編也有可能把林琨瀚跟另一個林琨笙（捕手）搞錯，總之高虹安的臉書發文就是不懂棒球又愛蹭。

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市議員楊玲宜表示，樂見新竹市城市棒球隊的成立，不過龍來公司走了、新竹棒球場被破壞至今無法驗收，且新竹主場的職棒賽事沒了是事實，球迷是市民關心的是，到底球場何時才能開打職棒賽事？才是高虹安首要面對解決的課題。過去高虹安聲稱要以大聯盟球場等級及舉辦職棒賽事做承諾，如今卻降格成找前職棒球員打業餘賽事？

市議員林彥甫說，樂見市府籌組城市棒球隊培養選手、提升棒球運動發展，但提醒應仿照桃園市成棒隊，在招募選手時提供一定比例的在地優先名額，將人才留在竹市；同時城市棒球隊要永續經營，不應完全依賴公務預算，市府應媒合竹科企業進行贊助或冠名合作，減少市庫負擔。

新竹市府宣布籌建城市棒球隊，未來新竹棒球場將以參與業餘爆米花聯盟賽事為主。（資料照）

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