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    首頁 > 政治

    國民黨三地門鄉長提名完成協調 屏縣警局交通隊長謝志鴻出線

    2026/06/02 14:39 記者羅欣貞／屏東報導
    國民黨屏縣三地門鄉長提名作業6月1日下午5時完成協調。（圖由國民黨屏東縣黨部提供）

    國民黨屏縣三地門鄉長提名作業6月1日下午5時完成協調。（圖由國民黨屏東縣黨部提供）

    國民黨屏東縣三地門鄉長提名作業在昨（1）日傍晚完成協調，4位有意參選者共同決議採取「互推投票」方式產生提名人選，最後由屏東縣政府警察局交通隊長謝志鴻出線。

    國民黨屏東縣黨部表示，本次互推作業由4位參選人共同參與，並邀集相關黨務幹部見證辦理，投票結果為：謝志鴻獲得4票支持、陳忠雄獲得2票、賴淑珍獲得2票、歸政平獲得1票。依據協調共識及投票結果，由謝志鴻獲得最高支持票數，將代表中國國民黨投入今年（2026）年三地門鄉長選舉。

    謝志鴻表示，感謝其他3位參選同志展現高度民主風範與團結精神，也感謝各界先進與黨員同志的支持與鼓勵。未來將秉持服務鄉親、建設三地門的理念，全力整合黨內力量，凝聚地方共識，共同為三地門鄉的發展打拚。

    國民黨縣黨部表示，此次提名過程公開、公平且圓滿順利，充分展現黨內民主協商機制與團結精神，未來將全力輔選謝志鴻，結合各界力量，提出符合地方需求的政見與願景，爭取鄉親支持，共同開創三地門鄉更美好的未來。

    國民黨屏東縣三地門鄉長參選人由從警逾30年的謝志鴻出線。（圖由謝志鴻提供）

    國民黨屏東縣三地門鄉長參選人由從警逾30年的謝志鴻出線。（圖由謝志鴻提供）

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