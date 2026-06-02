堅決反對5500億無人載具條例 洪毓祥：不應讓「特別預算常態化」

立院民眾黨團今日上午召開「假需求、真撒錢 無人機慘淪預算提款機」記者會，黨團正副總召陳清龍（中）、王安祥（右），以及立委洪毓祥出席。（記者劉信德攝）

立法院上月三讀通過預算上限7800億元的國防特別條例，原政院版中的4700億元無人載具相關國防自主預算遭在野黨刪除。對此，民進黨立委日前拋出五年5500億元的無人載具條例草案，喊話打造台灣下座護國神山；不過，民眾黨團今批評，政府要提特別預算，除要合乎預算法規，更不該讓「特別預算常態化」，批評執政黨雙標。

民眾黨黨團今（2）早召開「假需求、真撒錢 無人機慘淪預算提款機」記者會，黨團總召陳清龍、副總召王安祥、立委洪毓祥等人出席，並於記者會後接受媒體提問。

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媒體提問，在立法院通過在野黨團刪減預算的7800億元國防特別預算條例後，民進黨立委鍾佳濱等人拋出五年5500億元的「無人載具產業創建條例草案」；不過，行政院長卓榮泰先前對於提及「禁伐補償條例」、「財政收支劃分法」等法案時，經常強調，立委不能提出預算案，詢問民眾黨團看法。

王安祥表示，民眾黨樂見國內無人載具產業發展，對於政府提出特別條例，也應合乎「預算法」第83條相關成立要件，呼籲緊守財政紀律，而民眾黨團也會嚴格審查其匡列經費對國家財政的影響。

洪毓祥強調，對於民進黨再提特別預算，民眾黨團立場是堅決反對，因為此例一開後，就是違反「特別預算的常態化」，指出除該特別預算、每年還能「沒有上限」增編預算、高興要編多少就編多少，但特別預算本就是多出來的錢，直言「罵在野黨都不行啦，自己執政黨提都可以啦」，是標準的雙標。

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