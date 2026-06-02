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    首頁 > 政治

    自薦最好的彰化縣長參選人 邱建富：國民黨空降必輸 民進黨徵召必敗

    2026/06/02 14:37 記者張聰秋／彰化報導
    前彰化市長邱建富（左）今天中午上節目談彰化縣長選情，自薦他才是最好的縣長參選人。（圖擷取匯流新聞網直播）

    前彰化市長邱建富（左）今天中午上節目談彰化縣長選情，自薦他才是最好的縣長參選人。（圖擷取匯流新聞網直播）

    在民進黨提名參選彰化縣長類初選失利的前彰化市長邱建富，今（2日）天接受資深媒體人黃光芹節目專訪，狂批綠藍的提名策略，一再自薦他才是最好的縣長參選人，不過，黃光芹問邱是容易被抹頭的人，會不會接受主席賴清德出面勸退？邱建富表示，勸退可以談，大家可以坐下來講。他直言，最快6月底前就會宣布選縣長。

    邱建富在節目中說明選縣長態度。他說，不會加入國民黨，若參選會以無黨籍身分投入，也否認曾主動透過他人安排與藍白陣營接觸，「大家都是好意，沒有主動參與，其他人安排我不知道。我沒有委託別人主動要求見面，也沒有自抬身價。」

    談到縣長選情，邱建富表示，國民黨空降必輸、民進黨徵召必敗。對於國民黨提名魏平政，他說，國民黨提名魏平政之後，可以說是不平靜，原本爭取提名的人出現不少反彈聲音。他質疑，國民黨原本談初選，後來改談徵召，最後又出現特別徵召，讓外界摸不著頭緒。

    對民進黨提名陳素月的過程，邱建富同樣提出質疑。他說，民進黨的類初選引發不少討論，很多網友也很有創意，好像大家都累了，很辛苦，是「累」初選，也是流淚的「淚」初選。他同時也把矛頭指向民進黨類初選的民調結果。

    邱建富說，自己做過4次民調，陳素月支持度都約35%至36%，落後其他參選人6至10個百分點；但民進黨中央黨部民調卻出現44%的結果，「只有我們中央黨部那次的民調，還是個平行空間，突然冒出的是44%，這才是大家很難以接受。」

    黃光芹則直球提問邱建富網戀事件，還有若參選是幫助陳素月，還是分散綠營選票，讓魏平政得利？對此，邱建富說，這起事件獲不起訴，司法還他清白，藍綠提名人選都在地方引發爭議，中間選票仍有很大空間，他可以吸引淺藍、淺綠及中間選民的票源，2009年他選上彰化市長，「完成不可能的任務」，這就是基層實力的證明。

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