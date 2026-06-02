徐國勇、沈伯洋號召青年軍 民進黨國務青旗艦營7/24登場

民進黨青年部主任黃聖文（左起）、立委吳沛憶、民進黨秘書長徐國勇、台北市長參選人沈伯洋、民進黨發言人吳崢2日出席「2026國務青旗艦營_你的民主You need 民主」宣傳記者會。（記者塗建榮攝）

民進黨秘書長徐國勇、台北市長參選人沈伯洋今（2日）號召，2026國務青旗艦營將於7月24日至26日在台北市舉辦，預計招募80名18至30歲關心公共事務的青年，透過課程、走訪與實習操作探索政治幕僚工作，未來也有機會投入民進黨輔選行列。

民進黨中央黨部今天召開「2026國務青旗艦營_你的民主You need 民主」宣傳記者會。徐國勇表示，民進黨近年以國際外交、學術發展及深化民主等面向，推出國務青旗艦營、美國華府外交培力營、美德青年育才計畫等規劃，全面並系統性的推動青年參與公共事務，他指出，培育青年世代不只是為民進黨培養人才，更是為國家培育未來的希望。

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沈伯洋指出，台灣社會有極高的選舉投票率，台灣民主的深化也邁向2.0及3.0的階段，但公民社會對議題的討論更需不斷深化，讓年輕人有實質的參與，才能真正讓台灣民主持續向前。沈伯洋表示，國務青旗艦營即是讓青年參與民主深化的其中一種方式，期待有更多年輕夥伴投入公共參與、基層討論，才能培育更多關心公共事務的夥伴，在未來一起為台灣努力。

兼任民進黨台北市黨部主委的立委吳沛憶提到，自己從幕僚出身，擔任議員、立委，以及甫當選的市黨部主委。在民進黨受到紮實的訓練與栽培。這幾年來，青年部都系統性地培養新世代成為「國務青」，讓青年實際參與公共事務，累積經驗。競選立委時，也有國務青的年輕夥伴，陪著她在中正萬華的大街小巷穿梭，和民眾互動拜票。

民進黨青年部主任黃聖文表示，國務青旗艦營今年邁入第七年，已成為青年參與公共事務與政治工作的入門營隊。今年以「有你的民主—You need 民主」為題，更希望展現民主不應只是口號，而需透過每個人的具體行動和實際參與來深入瞭解台灣的民主，並在未來有機會投入民進黨輔選工作的行列。

民進黨青年部補充說明，此次三天兩夜的「2026國務青旗艦營」也將邀請總統府、立法院、行政部會、中央黨部及地方議會的各級講師，陣容豪華且課程精彩可期，邀請全台18至30歲的青年於6月21日前完成報名，一同投入台灣民主深化。

民進黨台北市長參選人沈伯洋2日出席「2026國務青旗艦營_你的民主You need 民主」宣傳記者會，並回應媒體提問。（記者塗建榮攝）

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