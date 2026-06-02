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    首頁 > 政治

    邀韋德齊品茗、贈球衣 蕭美琴：國際合作是守護台灣安全路徑

    2026/06/02 13:34 記者陳昀／台北報導
    副總統蕭美琴特別邀請捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪團前往大稻埕體驗台灣茶文化，並致贈MIT的2024-26國家代表隊主場足球衣。（總統府提供）

    副總統蕭美琴特別邀請捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪團前往大稻埕體驗台灣茶文化，並致贈MIT的2024-26國家代表隊主場足球衣。（總統府提供）

    捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團來訪，副總統蕭美琴昨天下午特別邀請訪團前往大稻埕體驗台灣茶文化，並致贈Made in Taiwan的2024-26足球國家代表隊主場球衣；蕭美琴表示，賴清德總統堅信與國際夥伴的合作是守護台灣安全的重要路徑之一，也高度重視國防採購的不同面向，期待未來持續與捷克等理念相近夥伴深化交流合作，共同守護自由民主價值。

    根據總統府今發布新聞稿，蕭美琴首先致贈韋德齊議長台灣製的2024-26國家代表隊主場足球衣，並指出，台灣紡織廠生產的機能布料在全世界非常受歡迎，今年世界盃足球賽中，多國國家代表隊的高機能球衣亦由台灣製造。

    隨後，蕭美琴偕韋德齊一行品茗來自新北、梨山、南投的綠茶、烏龍茶及紅茶等多款台灣茶，共同感受及體驗道地台灣茶文化的魅力，以味蕾遊歷台灣不同產區孕育出的獨特茶香與人文底蘊。

    蕭美琴表示，很高興再次見到韋德齊議長，也代表台灣人民感謝議長率團來訪，台灣與捷克人民一樣，即便面對困境，也都努力克服萬難，並且堅定守護自由民主的信念。近年來，台捷雙方無論在經貿或文化交流上均持續深化，也攜手合作為烏克蘭提供人道及醫療協助。

    談及台灣安全，蕭美琴說，賴清德總統堅信與國際夥伴的合作是守護台灣安全的重要路徑之一，同時，政府也高度重視國防採購的不同面向，將持續努力與各界進行溝通，為台灣爭取更多安全保障。也期待未來能持續與捷克等理念相近國家深化合作，共同守護自由民主價值。

    副總統蕭美琴特別邀請捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪團前往大稻埕體驗台灣茶文化，並致贈MIT的2024-26國家代表隊主場足球衣。（總統府提供）

    副總統蕭美琴特別邀請捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪團前往大稻埕體驗台灣茶文化，並致贈MIT的2024-26國家代表隊主場足球衣。（總統府提供）

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