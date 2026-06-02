習近平點名鄭麗文選2028總統？ 張麗善：只要重返執政都樂觀其成

對於外媒報導，習近平將鄭麗文視為2028總統大選關鍵人選，張麗善表示，國民黨人才濟濟，只要能重返執政，大家都樂觀其成。（記者黃淑莉攝）

外媒「華爾街日報」引述接近北京的消息人士透露，中國國家主席習近平已將國民黨主席鄭麗文，視為2028年台灣總統大選的關鍵人選，對此，雲林縣長張麗善今（2）日受訪指出，國民黨人才濟濟，只要國民黨能重返執政，「我們都樂觀其成」。

鄭麗文昨天啟程走美訪問，張麗善今天在議會定期會總質詢結束後受訪指出，繼鄭習會後，對鄭麗文訪美行程各方多有期待，首先國民黨是台灣最大在野黨，要重申中華民國主權及自由民主機制外，也希望透過面對面訪談降低區域衝突的風險，增加台海安全，這也是她此行最重要要表達台灣民眾期待，希望在台海安全情況下，大家生活安心、安全，經濟上能創造更多就業機會及民生福祉。

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對於外媒報導，習近平將鄭麗文視為2028總統大選關鍵人選，張麗善表示，民進黨執政以來，不只兩岸產生對立，台灣在國際情勢也被矮化，民怨四起，對未來生活環境產生很大不安及疑慮，2028年大家共同的目標與方向是換黨執政，讓兩岸和平。

張麗善說，國民黨人才濟濟，2028年到底誰能代表國民黨參選總統，還有一段時間，大家會好好理性智慧評估，只要國民黨能重返執政，「我們都樂觀其成」。

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