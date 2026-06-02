中共下令「保蕭旭岑」？ 綠黨團：理應由國民黨決定保誰而非共產黨

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄（右）、書記長范雲（左）1日召開輿情回應記者會。（記者羅沛德攝）

馬英九基金會上週針對前執行長蕭旭岑、王光慈兩人涉侵佔一事提告，今有媒體報導此案背後有北京操作藍營兩岸路線之爭的痕跡，中共當局更曾要求涉台系統「務必保蕭」。民進黨立院黨團今直言，應該是中國國民黨決定要保誰，而非中國共產黨決定，也期待國民黨的領導者出面駁斥這種中共介入國民黨家務事的不當言論。

黨團幹事長莊瑞雄表示，蕭旭岑先前是馬英九基金會執行長，又是中國國民黨副主席，不是共產黨副主席，「你要保蕭旭岑，是中國國民黨人自己去保，怎麼變成中國共產黨在保蕭？」應該是中國國民黨決定要保誰，而非中國共產黨決定。

請繼續往下閱讀...

他強調，如果到最後涉及司法案件，任何政黨要保蕭旭岑也沒有用，該是司法調查的就是司法調查。

黨團書記長范雲質疑，聽到共產黨說要保國民黨的誰，而且是副主席，真的很難理解，回顧國共鬥爭，從漢賊不兩立、賊立我不立，然後又進展到想要「兩岸一家親」；現在是不是在上演「國共一家親」，否則怎麼是中共來下指令要保國民黨的副主席，期待國民黨的領導者出面駁斥這種中共介入國民黨家務事的不當言論，否則民眾真的沒有辦法接受。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法