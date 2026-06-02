網稱黑熊學院募3千萬「沈伯洋很會賺」 徐國勇轟不正當聯結

民進黨台北市長參選人沈伯洋2日出席「2026國務青旗艦營_你的民主You need 民主」宣傳記者會，台上發言並回應媒體提問。（記者塗建榮攝）

有網友指稱民進黨台北市長參選人沈伯洋很會賺錢，因為黑熊學院在勸募平台募了3000萬。對此，民進黨秘書長徐國勇今（2日）痛批，法人與私人財產不關聯，該命題是錯誤、混淆的，這在法律上稱為不正當聯結，「我是慈濟的榮譽董事，難道慈濟的財產是我的嗎？」

民進黨上午舉行「2026國務青旗艦營_你的民主You need 民主」宣傳記者會。媒體詢問網友質疑沈伯洋及黑熊學院勸募資金一事，民進黨發言人吳崢回應，黑熊學院做為民間團體進行公益勸募，與沈伯洋個人是否擅長賺錢，在邏輯上有任何關聯嗎？這個說法完全不成立，這種沒有邏輯的話，不應佔用寶貴的公眾資源與時間。

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沈伯洋則說明，大家可能忘記自己是副教授，其薪水更多是拿去買AI的token、原文書籍、照顧家人，以及運動、遊戲等開銷，這是一般人的正常生活，一直討論有點失去焦點。沈表示，他已說過民間團體的事情，因此就不多說，自己買了股票，現金存款剩一些，這是很正常的事情。

徐國勇則補充表示，邏輯上，法人財產與私人財產是不關聯的，例如他是慈濟的榮譽董事，難道慈濟的財產屬於自己嗎？這在法律上叫做「不正當聯結」，這種不正當聯結往往會在選舉時出現。

徐國勇批評，把黑熊學院與沈伯洋掛在一起，這就是完全的主題錯誤，整個命題錯誤並藉此混淆，在政治場上常常可以看到這種不正當聯結。在立法院看過最多，曾幾何時中華民國年度預算還卡在立法院，現在都已經快到端午節了。

徐國勇強調，一個真正好好受過教育的人，必須想清楚正當的概念及邏輯，講一件事情的時候，要從頭看到尾，不要斷章取義，可是有些政治人物離開立法院，還在用這種似是而非錯誤的概念誤導人民。

民進黨秘書長徐國勇2日出席「2026國務青旗艦營_你的民主You need 民主」宣傳記者會。（記者塗建榮攝）

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