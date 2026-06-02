日菲EEZ劃界侵我主權？ 外交部責成駐館洽請兩國政府提供「海域劃界」詳情

日本首相高市早苗（右）5月28日與菲律賓總統小馬可仕（左）發表聯合聲明，同意正式啟動兩國專屬經濟區（EEZ）及大陸棚海洋邊界劃定談判。（歐新社）

日本首相高市早苗與菲律賓總統小馬可仕上月28日發表聯合聲明，同意正式啟動兩國專屬經濟區（EEZ）及大陸棚海洋邊界劃定談判，各界關注劃定範圍恐影響我國專屬經濟海域。對此，外交部發言人蕭光偉今（2）日表示，已責成相關駐外館處洽請駐在國政府提供聲明所稱「海域劃界」詳情。

蕭光偉今日於外交部例行記者會表示，日本及菲律賓目前尚未公布劃界範圍，外交部已責成相關駐外館處洽請駐在國政府提供聲明所稱「海域劃界」詳情。

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有關外界關注我國專屬經濟海域權益，蕭光偉重申，我國領土主權及依國際法享有的主權權利不容質疑，政府已經注意到日本內閣官房長官木原稔對外表示「日菲協議對第三國沒有拘束力」的談話，日菲雙方無意影響我國東部海域相關權益。

不過，蕭光偉也說，考量日菲談判劃界海域與我國專屬經濟海域高度重疊，我方將請日菲兩國在過程中必須考量此一事實，不應排除或損及我國權利與利益，並與我方進行協商。

蕭光偉指出，由於我國與日本及菲律賓分別簽有於「台日漁業協定」及「台菲漁業執法協定」，我國將持續與日本及菲律賓在既有協定基礎上，持續就海事議題進行協商，以保障我國漁民權益。

蕭光偉表示，外交部同時注意到中國政府藉此事件在我國東部海域以展示武力方式破壞區域和平穩定，我國絕對不接受中方藉本案，伺機訴諸「一中原則」謬論，並妄圖以投射軍力和主張管轄權方式，將台灣東部海域內水化。

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