曾不畏中國施壓喊「我是台灣人」 捷克議長韋德齊獲賴總統授勳

總統賴清德今頒授捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）「特種大綬卿雲勳章」，表彰其多年來堅定支持台灣、促進台捷關係發展及對全球民主的全力捍衛。（圖由總統府提供）

總統賴清德今頒授捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）「特種大綬卿雲勳章」，表彰其多年來堅定支持台灣、促進台捷關係發展及對全球民主的全力捍衛；韋德齊2020年不畏中國壓力訪台，並在立法院喊出「我是台灣人」，展現民主的勇氣、團結的力量，以及守護自由的偉大傳統；韋德齊也承諾，將持續為台捷友誼努力。

賴清德表示，首先代表全體國人熱烈歡迎捷克共和國韋德齊參議長再度來台訪問，以具體行動支持台灣，台灣與捷克雖然地理上相隔萬里，但對民主、自由與人權價值有著共同的信仰，這份信仰也讓雙方緊密相連。

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賴清德提到，2020年當全世界仍受疫情衝擊之際，韋德齊不畏中國壓力，堅持訪問台灣，並在立法院說出「我是台灣人」這句話，讓台灣人民深受感動，也讓全世界都感受到民主的勇氣、團結的力量，以及捷克人民守護自由的偉大傳統。

賴清德說，他代表中華民國台灣，透過頒授「特種大綬卿雲勳章」，表彰韋德齊參議長多年來對台灣的堅定支持、對台捷關係的卓越貢獻，以及對全球民主的強力捍衛。這枚勳章彰顯韋德齊的非凡勇氣，象徵台灣人民對其最高敬意和感謝，也是台捷友誼的最佳證明。

賴清德表示，正如韋德齊倡議民主國家團結，捍衛雙方共同價值，這幾年來台灣和捷克不斷深化夥伴關係。2023年華航開通台北直飛布拉格航線，今年8月星宇航空也加入直飛，兩條航線讓台捷變得更緊密。在半導體領域，雙方共同成立研發中心深化人才培育；在人工智慧領域，捷克希望打造歐盟的「AI超級工廠」，台灣廠商也積極參與，期待未來在智慧醫療、資訊安全及新興科技等領域有更多更多開創合作。

賴清德強調，面對威權主義持續擴張，台捷都經歷過威權統治的漫長歲月，深知自由得來不易，也願為捍衛民主團結合作，在不確定的時代，台灣應向國際明確傳達訊息，未來，台灣和捷克會繼續攜手前行，站在自由、民主的一方，為世界的和平、穩定與繁榮貢獻更多力量，期待台捷關係持續深化，不斷開創新的里程碑。

韋德齊表示，獲頒象徵崇高榮譽的「特種大綬卿雲勳章」是莫大的殊榮，這份榮耀不僅屬於個人，更應視為對捷克參議院的肯定與表彰。捷克國會參議院於2020年、2026年兩度在全體會議中，以壓倒性多數支持他以參議院議長身分訪問中華民國台灣，參議員們做出這樣的決定，需要極大的政治勇氣。

韋德齊感謝一路與他並肩同行的團隊，始終成為最堅強的後盾，同時感謝家人及朋友，並緬懷捷克已故參議長柯佳洛（Jaroslav Kubera），以及許多在人生道路上給予指引與啟發的重要人士。

韋德齊表示，看到賴總統於5月20日發表執政2周年談話，再次感受到台捷許多共同之處。如今在國際上，法治與基本自由似乎逐漸退居次要，不受法律與規則約束的權力持續擴張，這並非好的發展方向，民主國家的責任在於提升韌性抵禦這股趨勢，更需要相互合作，捍衛自由與民主。

韋德齊強調，獲得如此崇高的勳章是一份責任與承諾，他將持續為此努力，感謝台灣與捷克成為彼此的重要盟友，也珍惜雙方深厚情誼。

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