黃瓊慧轟詹江村玩文字遊戲 涉霸凌學生是政治操弄

民進黨桃園市議員黃瓊慧回擊詹江村「中國身分證」說法是玩文字遊戲。（圖由黃瓊慧提供）

國民黨桃園市議員詹江村因武陵高中畢業班學生喊桃園市長張善政為「新店市長」，批學校教育失敗後，再自爆他有「中國身分證」；民進黨桃園市議員黃瓊慧砲轟：「詹江村就只是在鬼扯，就只是在玩弄文字遊戲，來吸引他的同溫層高潮！」

黃瓊慧說，具有中華民國國籍者為中華民國國民，就是2300萬台灣人，中國人並沒有中華民國國籍，因此台灣認同、中華民國認同的交集，就是台灣人民主體；詹江村說有「中國身分證」，根本就是鬼扯、玩弄文字遊戲，實際上，「我們都是台灣人、也都是中華民國的國民」，詹江村自創一個可笑的說法想拉同溫層取暖，根本難登大雅之堂。

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至於詹江村PO文公審武陵高中畢業班學生，黃瓊慧認為，詹批對方沒有家教、稱對方是青鳥，還進一步批評學校教育失敗，並帶動粉絲攻擊該學生，已涉及霸凌與公然侮辱；引來外界撻伐後，詹先刪文再另PO文揭露學生隱私，沒有兒少保護的觀念；該學生事發後一直道歉，卻持續被公審、霸凌，導致該學生已刪除帳號，「對於18歲的高中生，有必要政治操弄而霸凌到這種地步嗎？」

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