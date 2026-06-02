助弱勢家庭生活環境「亮晶晶」 賴瑞隆：延續善的循環

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今偕同多位議員，跟著慈善總會社工投入亮晶晶計畫。（記者王榮祥攝）

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，今偕同高雄市社福慈善總會與多位議員、議員參選人，至弱勢家庭進行「居家清潔亮晶晶」服務，同時宣布將著作「小鴨把拔向前衝：賴瑞隆報到」版稅10萬元捐贈慈善總會，延續善的循環。

慈善總會指出，「小梅」租屋獨居鳳山，因身體健康不佳、日前又開刀，無力整理自家環境，總會得知後安排亮晶晶方案。

請繼續往下閱讀...

賴瑞隆今上午偕同鳳山區議員林智鴻、陳慧文，議員參選人蘇致榮、武漢里長蘇弘展，跟著慈善總會社工到武慶二路「小梅」的家裡拜訪，除致贈生活用品為小梅打氣，也跟著志工拿著工具協助清理居家環境。

賴瑞隆認為，打掃環境和整理居家環境，對於許多弱勢家庭、身心障礙朋友或行動不便者是沈重負擔，當居住環境品質下降，可能進一步影響健康和安全，因此社福團體與志工走入住家協助清潔、整理和陪伴，是來自民間重要的關懷和支持力量。

他感謝高雄市社福慈善總會長期深耕地方，投入街友安置、經濟扶助、急難救助、居家修繕清潔到宅服務，也推動助學脫貧、青年職涯培力、偏鄉品格教育等工作，照顧長者、孩童及弱勢族群不同層面的需求。

社福慈善總會理事長李昭揚表示，感謝賴委員及議員們協助，共同執行和推廣「居家清潔亮晶晶計畫」。

高市議員林智鴻也肯定社福總長期投入基層服務，並感謝賴委員共同走到第一線關心弱勢家庭境況，期待賴委員未來當選市長後，施政上更溫暖、挹注更多資源，並多給予社工鼓勵和表揚，讓更多善行被社會大眾知道。

賴瑞隆跟著社工參與弱勢戶亮晶晶方案。（記者王榮祥攝）

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今偕同多位議員，跟著慈善總會社工投入亮晶晶計畫。（賴瑞隆團隊提供）

賴瑞隆捐出著作版稅10萬元給高雄市社福慈善總會。（記者王榮祥攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法