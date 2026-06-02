躺著也中槍！香港網友稱她為「東森千金」 賴品妤傻眼

近期一名帳號IP地點為於香港的網友，指控前民進黨立委賴品妤的母親是東森老闆，引發全網熱議。（圖擷取自@souichi_lai Threads、「品妤賴」﻿臉書，本報合成）

前民進黨立委賴品妤從政以來，時常被政壇對手、藍白支持者以「雲豹小公主」、「賴清德女兒」等詞句攻擊，以及在社群網路散布一連串不實假訊息。近日傳出，一名帳號IP地點為於香港的網友，激動控訴「賴品妤的母親是東森老闆」，離譜發言一出，瞬間吸引萬人關注與熱議，甚至釣出本尊與Meta AI打臉。

台南北區海安路日本料理餐廳「一羽鯨吞」，上月31日下午因不明原因竄出火煙，有路過民眾將現場畫面分享到社群平台Threads，隨即湧入大批網友議論。不料留言區內一名帳號IP顯示在香港、自稱有美國國籍且有追蹤黃國昌帳號的網友與其他人發生爭論，竟氣憤怒轟︰「賴品妤的媽媽就是東森的老闆呀！哪裡不是綠媒呀！」

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根據公開資料、賴品妤過往公開發文顯示，她的爸爸是前民進黨立委賴勁麟，媽媽是前力麒建設獨立董事、曾擔任30年媒體記者的吳如萍。無故被扣上莫須有指控的賴品妤，對此傻眼不已，「睡醒發現家裡突然又多了一間公司，朕甚是感動」、「難怪同一群人也會一直堅持股不到1%的公司是我家的，恐有譫妄之急症」。

其他網友也吐槽，「雞昌粉真可憐」、「留友看一直看統媒的後果」、「傳說中的被動式收入」、「變賴翔德的女兒指日可待」、「羨慕一覺醒來就有一家公司」、「草的認知到底都在那個平行世界？」、「東森的老闆姓王，跨海離婚的前妻姓蔡」、「人家靠被動元件財富自由，妳是直接被動財富自由」、「妳爸媽是上輩子拯救了世界是不是，都不用創業，莫名一覺醒來就獲得一家家的家族企業」。

部分調皮網友則輪流造句留言歪樓說，「按照這邏輯，台積電應該是我們家的」、「我有20股台積電，我也是台積電的老闆」、「再告訴你一個秘密：馬斯克他爸是馬英九」、「我買了0050，所以我是50家公司的老闆了！」、「我買了輝達奈米股，我也可以說輝達是我家的」、「你知道賴品妤的爸爸是賴清德嗎？總統的女鵝！」、「爸爸是賴總統、媽媽是東森老闆，果然黨媒一家親」。

另有人標註Threads新上線的整合功能「Meta AI」，詢問它關於「賴品妤媽媽是東森老闆」這句話的真偽。Meta AI直言，這句話與事實完全不符，並詳細補充東森老闆是王令麟、董事長是張高祥；賴品妤媽媽吳如萍是媒體人出身，2019年曾任力麒建設獨董，目前沒有公開資料顯示她擔任過東森董事或老闆。

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