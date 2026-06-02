民進黨批謝國樑施政滿意度連3年不及格 基市府：努力推動市政

某雜誌縣市長施政滿意度調查，謝國樑滿意度下降、不滿意度上升。（記者盧賢秀攝）

《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查，基隆市長謝國樑施政滿意度下降、不滿意度上升，民進黨基隆市黨部執行長余睿柏批，謝國樑連3年施政滿意度不及格，市民對謝國樑施政評價持續下滑、失望。

基隆市政府表示，尊重民調結果，市府團隊會持續傾聽市民聲音，努力推動市政。基隆在交通安全推動上已有具體成果，相關指標表現榮獲全國第一，並獲交通部「金安獎」肯定，未來會持續精進，回應市民期待。

請繼續往下閱讀...

余睿柏指出，根據民調結果，謝國樑今年施政滿意度為55.6%，較去年下降2.7個百分點；施政不滿意度29.7%，比去年增加2.6％；施政分數則為66.1分，也較去年下降0.3分。滿意減少、不滿增加、施政分數統統退步，代表市民對市政府的能力沒有信心。

余睿柏進一步表示，謝國樑施政滿意度排名全台第19名、施政分數也是第19名，都是倒數第4；施政不滿意排名全國第3名，只贏過花蓮與宜蘭，顯示基隆真的落後、市長的能力也不足。

民進黨市黨部並蒐集遠見雜誌近3年的市長施政滿意度調查結果，2024年謝國樑施政滿意度39.3分，2025年滿意度58.3分，2026年則是55.6分，連3年都不及格。

余睿柏說，市民關心的是每天生活有沒有變好，從8大施政面向來看，與市民生活最密切相關的經濟、交通與教育。經濟就業滿意度僅40.8%，不滿意度高達43.7%，滿意度排名倒數第3；道路交通滿意度56.1%，不滿意度38.6%，滿意度排名全台倒數第8；教育滿意度58.2%，更直接落到全台最後1名。顯然最基隆、最貼近生活的施政項目都落入後段班。

余睿柏表示，基隆需要的是能夠帶領城市前進、照顧市民生活的治理團隊，而不是一個只在後段班掙扎的市政團隊，市民已經一次次透過民調表達失望，相信明年換市長也是市民的期待。

民進黨基隆市黨部批謝國樑連3年施政不及格，市民失去信心。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法