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    首頁 > 政治

    沈伯洋才出場20天！周玉蔻揭蔣萬安破綻 被逼出「最大危機」

    2026/06/02 12:03 即時新聞／綜合報導
    台北市長蔣萬安。（資料照）

    台北市長蔣萬安。（資料照）

    民進黨台北市長參選人沈伯洋出戰現任市長蔣萬安，近期聲量看好，從城市治理到AI等議題，做足準備的態度讓外界改觀，相形之下，蔣萬安始終答非所問；資深媒體人周玉蔻指出，蔣從沒遇過真正有準備的對手，如今「真正的對手」出現才20天，就讓他頻露破綻，更讓市民開始檢視他到底懂多少，這才是他最大危機。

    周玉蔻昨（1）日在臉書分享觀點，稱沈伯洋正式投入台北市長選戰不過短短20天，從AI生態系、北士科變電所、大龍市場到城市競爭力，一個接一個議題正面交鋒，外界突然發現，蔣萬安很多時候其實答非所問。她舉例，沈伯洋走訪大同區大龍市場問及「市場改建後，特色在哪裡？攤商抱怨的是電壓不合、設備不能用、鐵捲門年年故障」，對此，蔣萬安回應的卻是海砂屋改建政策。讓周玉蔻傻眼：「問市場，答海砂屋」、「牛頭不對馬嘴」。

    不僅如此，周玉蔻再舉一例，NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳在台北大談AI基礎建設、2026年AI革命，結果蔣萬安談到與輝達合作時，端出來的卻是2036年文湖線優化計畫。她大嘆「這和輝達選擇北士科設立海外總部根本是兩件不同的事情。」更遑論兩人談論的「時間差」，「一個談未來幾年全球產業競爭，一個談10年後捷運改善工程，時空完全錯亂。」

    周玉蔻感嘆，過去兩年多來，蔣萬安最大的優勢，不是做得特別好，而是始終沒有遇到真正有準備的對手。反觀沈伯洋，其實只做了一件事：認真討論市政。但當對手開始認真討論問題時，「蔣萬安似乎越來越容易露出破綻」。

    周玉蔻直言，蔣萬安最大的危機也許不是沈伯洋太強，而是當真正的對手出現後，台北市民開始認真檢視，他到底懂多少、準備了多少，以及他是否真的有能力帶領台北迎接下一個10年，而這場考試，恐怕才剛剛開始。

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