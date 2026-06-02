鄭習會後美方冷處理 汪浩：鄭麗文和平大外宣遭華府戳破

國民黨主席鄭麗文1日深夜啟程前往美國訪問，登機前僅揮手向在場媒體致意未發表談話。（資料照）

國民黨主席鄭麗文昨（1日）啟程訪美，外媒《華爾街日報》引述親近北京的消息人士報導，中國國家主席習近平已將籌碼押注在鄭的政治前途上，將她培養為國民黨在台灣2028年總統大選的旗手。對此，作家汪浩直言，這則震撼彈不僅撕開了鄭麗文訪美行程的「面試」本質，更讓台海大局與國民黨內掀起一場腥風血雨。

汪浩昨於臉書發文指出，鄭麗文此行高舉「只要選對總統，台灣就沒有戰爭」的和平大旗，試圖將自己包裝成唯一能同時搞定華府與北京的關鍵賽手。

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汪浩直言，不過現實卻極其諷刺，頂著「北京屬意人選」的光環，反讓她這趟華府之行碰了個軟釘子，行程中完全沒有白宮正式官員接見。美國的務實態度無疑戳破了其「和平大外宣」的粉紅泡泡，一個帶著北京共識、對台美實質軍售與防衛承諾態度含糊的在野黨領袖，在華府眼中，與其說是戰略夥伴，倒不如說更像是一個立場鮮明的政治觀光團。

汪浩分析，這場由中方透過外媒放話的「跨海欽點」，表面上是為幫鄭麗文抬高身價，實質上卻提早將其定格為「中共在台」的利益代理人。這種不在乎外界觀感的「特首指派模式」，不僅提早終結藍營內部韓國瑜、盧秀燕等本土派的競逐懸念，更踩到了台灣選民的底線。

汪浩坦言，台灣人對執政者抱持高要求、低容忍的務實態度，最不樂見國家生存的主權底牌被當成兩岸政治交易的籌碼。當「和平繁榮之鏈」的口號愈響亮，其背後的紅色影子就愈清晰。這場2028年的提前佈局，究竟是鄭麗文攀上政治巔峰的墊腳石，還是將國民黨推向「全面特首化」的慢性毒藥？台灣選民正冷眼旁觀。

汪浩最後酸說，「中國外交部發言人說，台灣不是國家，哪有什麼「總統」？所以鄭麗文在自嗨什麼？」

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華爾街日報：習將培養鄭為總統大選旗手

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