蕭美琴出訪帛琉前夕 跑去北斗狂嗑香菜汁

蕭美琴與陳素月到偑巷咖啡及北斗肉圓等美食。（翻攝自蕭美琴臉書）

副總統蕭美琴出訪帛琉前夕，臉書突PO到彰化縣北斗鎮拜訪「香菜大本營」偑巷咖啡的畫面，有不少網友以為蕭美琴這次要到帛琉行銷台灣香菜或贈送香菜產品。偑巷咖啡老闆莊浚勝說，「沒有啦！」因為副總統是「香菜控」，她來彰化時，他們都會準備香菜咖啡、北斗肉圓等地方美食，副總統日前第一次來「朝聖」。

蕭美琴PO文說，每次到彰化，立委陳素月委員都會貼心幫她準備偑巷咖啡的香菜汁，喝了這麼多次，終於有機會到本店親自謝謝老闆。

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她說，北斗是香菜的故鄉，產量佔了全台灣8、9成以上，而且與同為彰化名產的肉圓正好是絕配。還有許多台灣小吃都會搭配香菜，所以對他來說，香菜象徵著家的味道，過去在國外生活的時候，吃到香菜就會讓我想到台灣。

香菜的擁護者與反對者相當兩極，有人超愛吃（例如我），有人超害怕。但不管喜不喜歡香菜，都歡迎來彰化北斗玩，這裡還有超多特色名產，一定可以找到你愛吃的美食！

偑巷咖啡是台灣政界罕有的「香菜控」，只要蕭美琴來台灣有公開行程，他就會結合北斗的美食業者一起送香菜汁、香菜咖非、肉圓、三明治給她本人或隨行人員吃。「我只是想向香菜大使致敬」，讓國人知道全台8、9成的香菜都集中在北斗。沒想到5月31日，蕭美琴利用行程空檔來拜訪小店，真的好感動，也謝謝蕭美琴長年為香菜代言，但莊浚勝特別強調，副總統只是聊天、坐坐，完全沒有提到出訪帛琉，沒有說，要帶香菜產品到帛琉。

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